Des données gagnantes : la plateforme d’IA unifiée de la RFEA

La RFEA centralise les données des athlètes avec IBM® watsonx.data pour proposer un coaching fondé sur des preuves à l’échelle.
La Fédération royale espagnole d’athlétisme (RFEA), l’instance dirigeante de l’athlétisme en Espagne, n’a cessé de repousser les limites de l’innovation pour donner à ses athlètes un avantage concurrentiel.
Avec IA-THLETICS, la RFEA a été pionnière dans l’utilisation de la science des données dans le sport, en capturant des données télémétriques issues de dispositifs portables, en analysant la biomécanique à l’aide de vidéos haute vitesse et en intégrant des indicateurs physiologiques pour affiner l’entraînement. Ces initiatives ont démontré une vision audacieuse : exploiter les données non seulement pour la tenue des registres, mais aussi comme un atout stratégique pour optimiser les performances et prévenir les blessures. Pourtant, ces efforts se heurtaient à un défi commun : les données étaient cloisonnées. Les dossiers des athlètes, les flux de capteurs et les analyses vidéo étaient dispersés dans des systèmes déconnectés, ce qui compliquait la synthèse des informations et la prise de décision rapide. Pour libérer tout le potentiel de son innovation, la RFEA avait besoin d’une infrastructure de données unifiée et gouvernée, capable de rassembler des sources diverses, de fournir des informations en temps réel et de préparer la fédération à des stratégies de performance pilotées par l’IA dans toutes les disciplines.
Pour relever ce défi, la RFEA s’est associée à IBM et Habber Tec afin de créer IA-THLETICS, une plateforme conçue pour unifier toutes les données relatives aux athlètes au sein d’un environnement unique, gouverné et adapté à l’IA. Il ne s’agissait pas seulement d’une mise à niveau technique, mais d’un changement fondamental dans la manière dont les informations sur les performances sont fournies.
La solution repose sur IBM watsonx.data, offrant une architecture de lakehouse moderne qui relie les données historiques aux flux de capteurs en temps réel, aux vidéos haute vitesse et aux données physiologiques. En standardisant ces diverses sources d’informations dans des tableaux consultables, la RFEA a créé la base dont l’IA a besoin : des données propres, fiables et riches en contexte. Cela signifie que les modèles de machine learning peuvent désormais détecter des schémas biomécaniques, prédire les risques de blessure et recommander des plans d’entraînement personnalisés avec une bien plus grande précision.
Au lieu de jongler entre des feuilles de calcul et des systèmes cloisonnés, les entraîneurs accèdent à un tableau de bord unique qui rassemble toutes les informations : cadence, schémas de récupération et indicateurs de santé, le tout mis à jour en temps réel. Les analystes explorent les tendances sur l’ensemble des saisons et des disciplines sans avoir à attendre des heures pour obtenir des rapports manuels. Pour la première fois, des millions de points de données provenant de chaussures, d’appareils portables et de tests médicaux alimentent des modèles d’IA qui transforment la télémétrie brute en recommandations exploitables. C’est ainsi que les données deviennent des renseignements, et que la RFEA transforme l’innovation en avantage concurrentiel.
La plateforme est conçue pour soutenir les entraîneurs et les athlètes dans leur travail quotidien, en les aidant à prendre des décisions mieux informées pendant la préparation à l’entraînement et la compétition. En transformant des données complexes en informations exploitables, IA-THLETICS renforce la planification des performances sans remplacer l’expertise des entraîneurs ni les retours des athlètes.
La plateforme IA-THLETICS de la RFEA est bien plus qu’une simple avancée technologique ; c’est un modèle pour l’avenir du sport.
Cette réussite positionne la RFEA comme un pionnier dans l’application de pratiques de gestion des données et d’IA dédiées aux entreprises au domaine sportif, un bond en avant qui révolutionne la manière dont les fédérations appréhendent les performances, la santé et l’innovation. La plateforme dépasse déjà le stade des projets pilotes, avec pour objectif d’équiper 1 000 entraîneurs d’ici 2028, et jette les bases de cas d’utilisation avancés de l’IA tels que la modélisation prédictive, les tableaux de bord multilingues et l’entraînement personnalisé à l’échelle olympique.
IA-THLETICS est déjà utilisée dans de multiples disciplines, notamment la marche athlétique, le lancer du disque, les courses de haies, les épreuves de sprint et les relais, et continuera de se développer à mesure que de nouveaux cas d’utilisation seront intégrés.
Pour le secteur, cela marque un tournant : les données ne sont plus un sous-produit de l’entraînement, elles sont le moteur de l’excellence en compétition.
Fondée en 1920, la Fédération royale espagnole d’athlétisme (RFEA) régit l’athlétisme en Espagne, gérant les compétitions, la formation des athlètes, le coaching et les équipes nationales dans toutes les disciplines, tout en faisant progresser l’innovation numérique pour améliorer les performances et le bien-être.
Habber Tec est une société de conseil en technologie spécialisée dans l’architecture et l’intégration des données. En tant que partenaire de mise en œuvre de la RFEA, Habber Tec a joué un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de la plateforme IA-THLETICS, garantissant que les données historiques et les nouvelles données des capteurs puissent être analysées en parallèle. Son expertise en technologies ouvertes et en architectures évolutives a aidé la RFEA à adopter IBM watsonx.data sans avoir à créer d’intégrations sur mesure, accélérant ainsi la création de valeur et permettant la mise en place d’une base propre et gouvernée pour l’IA.
© Copyright IBM Corporation. Avril 2026.
IBM, le logo IBM et watsonx.data sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.