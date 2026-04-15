Des données gagnantes : la plateforme d’IA unifiée de la RFEA

Pour relever ce défi, la RFEA s’est associée à IBM et Habber Tec afin de créer IA-THLETICS, une plateforme conçue pour unifier toutes les données relatives aux athlètes au sein d’un environnement unique, gouverné et adapté à l’IA. Il ne s’agissait pas seulement d’une mise à niveau technique, mais d’un changement fondamental dans la manière dont les informations sur les performances sont fournies.

La solution repose sur IBM watsonx.data, offrant une architecture de lakehouse moderne qui relie les données historiques aux flux de capteurs en temps réel, aux vidéos haute vitesse et aux données physiologiques. En standardisant ces diverses sources d’informations dans des tableaux consultables, la RFEA a créé la base dont l’IA a besoin : des données propres, fiables et riches en contexte. Cela signifie que les modèles de machine learning peuvent désormais détecter des schémas biomécaniques, prédire les risques de blessure et recommander des plans d’entraînement personnalisés avec une bien plus grande précision.

Au lieu de jongler entre des feuilles de calcul et des systèmes cloisonnés, les entraîneurs accèdent à un tableau de bord unique qui rassemble toutes les informations : cadence, schémas de récupération et indicateurs de santé, le tout mis à jour en temps réel. Les analystes explorent les tendances sur l’ensemble des saisons et des disciplines sans avoir à attendre des heures pour obtenir des rapports manuels. Pour la première fois, des millions de points de données provenant de chaussures, d’appareils portables et de tests médicaux alimentent des modèles d’IA qui transforment la télémétrie brute en recommandations exploitables. C’est ainsi que les données deviennent des renseignements, et que la RFEA transforme l’innovation en avantage concurrentiel.

La plateforme est conçue pour soutenir les entraîneurs et les athlètes dans leur travail quotidien, en les aidant à prendre des décisions mieux informées pendant la préparation à l’entraînement et la compétition. En transformant des données complexes en informations exploitables, IA-THLETICS renforce la planification des performances sans remplacer l’expertise des entraîneurs ni les retours des athlètes.