Recorem s’est tourné vers StepZen1 (lien externe à ibm.com), une société IBM. Grâce à la solution StepZen, Recorem rassemble plusieurs API en une couche GraphQL unifiée. Par conséquent, un seul appel GraphQL récupère les données de plusieurs back-ends. La possibilité d’accéder aux données via les back-ends et de les assembler côté serveur réduit considérablement le nombre de lignes de code. La directive GraphQL personnalisée de StepZen @dbquery rationalise le processus de configuration des connexions à Postgres et MongoDB pour l’accès aux données et les mutations. En utilisant une autre directive personnalisée (@rest), Recorem intègre les API REST publiques et privées qui implémentent la logique métier et les mutations pour modifier les métadonnées de l’application, y compris la création de comptes utilisateur et les modifications de mot de passe.

Le point de terminaison unifié GraphQL et l’approche basée sur la configuration simplifient ce qui serait autrement un code complexe à écrire et à maintenir, d’autant plus que l’intégration continue de nouveaux utilisateurs et d’événements est un indicateur clé de succès pour l’activité de Recorem. Par exemple, Recorem prévoit de s’intégrer prochainement à un certain nombre de plateformes événementielles. Cela permettra aux organisateurs de permettre la découverte d’emplois à l’aide de Recorem au lieu de la correspondance intégrée proposée par la plateforme événementielle. Ces intégrations permettent à Recorem de fournir la puissance de ses algorithmes de correspondance à ses clients. (Recorem évalue plusieurs paramètres tels que les capacités et les compétences pour pré-qualifier les demandeurs d’emploi afin d’afficher les emplois pertinents.)



Recorem déploie une application multi-locataire partagée sur StepZen. Les fonctionnalités d’autorisation et d’authentification utilisant des jetons JWT auto-signés, que StepZen valide et respecte, permettent à Recorem d’utiliser un processus sécurisé pour isoler les données appartenant à différents locataires au sein d’une même base de données. Comme ces jetons JWT signés et éphémères identifient à la fois les locataires et les utilisateurs, l’application peut implémenter l’isolation des données de manière efficace et sécurisée.



Les appels d’API publics et privés sont intégrés au point de terminaison GraphQL unique. Les requêtes publiques sont ouvertes et les requêtes privées sont limitées à celles qui disposent de clés JWT valides, ce qui permet à Recorem de proposer une gamme complète d’expériences utilisateur, des expériences de pré-connexion aux contenus personnalisés ou sécurisés fournis une fois que l’utilisateur s’est connecté avec des identifiants valides.



1StepZen fait désormais partie d' IBM API Connect. L'achat de la solution de cette organisation a eu lieu avant que StepZen ne soit racheté par IBM en février 2023 ; c'est pourquoi StepZen est considéré comme une solution autonome dans cette étude de cas.