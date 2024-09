Pour relever ce défi, Rabobank a décidé d'adopter une nouvelle approche de l'intégration des partenaires commerciaux en normalisant leurs connexions et en automatisant leur processus d'intégration, et a choisi les solutions IBM Sterling Commerce pour soutenir cette nouvelle méthode de travail.



« Outre un traitement EDI performant, l'une des principales exigences de notre nouvelle plateforme d'intégration B2B était la disponibilité », se souvient Carsten van den Bogert. « Nous savions que de nombreuses intégrations, en particulier avec les processeurs de paiement, nécessiteraient une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en raison de la nature sensible de certains de nos communiqués, nous recherchions une plateforme qui nous permettrait de nous conformer aussi facilement que possible aux exigences réglementaires les plus strictes.



« De tous les fournisseurs que nous avons envisagés, ce sont les démonstrations de faisabilité de l'équipe IBM qui nous ont le plus impressionnés. En plus de nous permettre d'atteindre les niveaux de disponibilité et de performance que nous visions, la solution IBM était entièrement interopérable avec notre environnement applicatif IBM Sterling Connect:Direct, une exigence stratégique importante pour l'entreprise. »



En collaboration avec une équipe d'experts d'IBM, Rabobank a déployé IBM Sterling B2B Integrator comme plateforme de traitement des messages EDI, avec IBM Sterling File Gateway pour gérer ses besoins FTP. Pour permettre un suivi et une gestion efficaces de la solution d'intégration des partenaires commerciaux de bout en bout, la société a mis en œuvre IBM Sterling Control Center et IBM DataPower Gateway.



Carsten van den Bogert déclare : « Notre banque de détail utilise désormais la solution IBM pour toutes les transactions à haut risque, telles que les opérations de retrait d'espèces aux guichets automatiques et de commande de nouvelles cartes de crédit, ainsi que pour les transactions à plus faible risque, telles que l'impression des relevés de compte. »



Croissance explosive des partenaires commerciaux



Aujourd'hui, Rabobank dispose de la plateforme évolutive, sécurisée et résiliente dont elle a besoin pour externaliser les fonctions non essentielles à ses partenaires de confiance et se concentrer sur le développement de nouveaux services afin de renforcer son avantage concurrentiel.



« En quelques années, nous sommes passés de 40 à plus de 200 partenaires commerciaux, et notre plateforme IBM nous a permis de faire face à cette expansion en toute simplicité", déclare Carsten van den Bogert. « Aujourd'hui nous transférons en moyenne environ 18 000 messages EDI et 300 000 fichiers Connect:Direct par jour sur la plateforme IBM et nous sommes convaincus que le système nous fournira une capacité suffisante pour répondre à nos besoins pendant au moins trois années à venir ».