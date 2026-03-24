Pour relever ces défis, PVcomBank a adopté IBM® Event Automation afin de créer une couche d’intégration centralisée et axée sur les événements pour les notifications bancaires en temps réel. IBM Event Streams a été utilisé pour traiter des volumes importants de transactions issus de systèmes bancaires centraux, tandis qu’IBM MQ garantissait la livraison des notifications lorsque cela était nécessaire.

Plutôt que de gérer Kafka de manière indépendante, PVcomBank a choisi IBM Event Automation pour son évolutivité, sa gouvernance, sa sécurité et sa fiabilité opérationnelle pensées pour les entreprises, réduisant ainsi les frais généraux de la plateforme dans un environnement bancaire réglementé.

L’architecture a centralisé l’orchestration des notifications, ce qui a permis de hiérarchiser les alertes critiques et d’assurer leur livraison avec fiabilité pendant les pendant les pics d’activité. IBM Event Automation connecte désormais les plateformes bancaires de base et les canaux numériques, prenant en charge les charges de travail actuelles et les futurs cas d’utilisation bancaires en temps réel liés au risque, à la fraude et à l’IA.