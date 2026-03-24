Fournir des alertes transactionnelles fiables, en temps réel, grâce à une infrastructure évolutive pilotée par les événements
PVcomBank est l’une des principales banques commerciales du Vietnam, au service de millions de clients via ses canaux mobiles et numériques. Avec l’augmentation des volumes de transactions numériques, son architecture de notification en temps semi-réel n’a pas pu évoluer de manière fiable, en particulier pendant les pics d’activité. Les retards dans les alertes de transaction, la mise à jour des soldes et les notifications de service ont créé des risques en matière d’expérience client et de confiance, ce qui rendait l’intégration en temps réel critique lors des pics d’activité bancaire. L’évolutivité limitée a rendu les pics de demande difficiles à gérer, et les systèmes hérités ont limité la personnalisation des alertes et la gestion des préférences des clients. Évoluant dans un secteur bancaire réglementé, la PVcomBank recherchait une solution d’intégration événementielle à la hauteur des exigences d’un grand groupe, capable de traiter des millions de flux quotidiens, standardiser l’interconnexion de ses systèmes et assurer des communications en quasi temps réel, tout en garantissant un haut niveau de résilience et de conformité.
Pour relever ces défis, PVcomBank a adopté IBM® Event Automation afin de créer une couche d’intégration centralisée et axée sur les événements pour les notifications bancaires en temps réel. IBM Event Streams a été utilisé pour traiter des volumes importants de transactions issus de systèmes bancaires centraux, tandis qu’IBM MQ garantissait la livraison des notifications lorsque cela était nécessaire.
Plutôt que de gérer Kafka de manière indépendante, PVcomBank a choisi IBM Event Automation pour son évolutivité, sa gouvernance, sa sécurité et sa fiabilité opérationnelle pensées pour les entreprises, réduisant ainsi les frais généraux de la plateforme dans un environnement bancaire réglementé.
L’architecture a centralisé l’orchestration des notifications, ce qui a permis de hiérarchiser les alertes critiques et d’assurer leur livraison avec fiabilité pendant les pendant les pics d’activité. IBM Event Automation connecte désormais les plateformes bancaires de base et les canaux numériques, prenant en charge les charges de travail actuelles et les futurs cas d’utilisation bancaires en temps réel liés au risque, à la fraude et à l’IA.
Avec IBM Event Automation, PVcomBank traite désormais environ 5 millions de notifications de transactions et de services par jour, avec une livraison en temps quasi réel. Les retards de notification et le taux d’erreur ont été considérablement réduits, même pendant les pics de transaction, ce qui améliore la confiance et la satisfaction client.
La banque a également rationalisé ses opérations en réduisant le temps nécessaire pour dimensionner son infrastructure de notification de plusieurs semaines à quelques heures. Un système d’intégration normalisé et piloté par les événements permet désormais une performance homogène des systèmes bancaires, tout en offrant la souplesse nécessaire pour introduire de nouveaux services en temps réel.
En adoptant IBM Event Automation, PVcomBank a renforcé la résilience de son infrastructure bancaire numérique et a établi une base pour l’expansion des cas d’utilisation pilotés par les événements, notamment la surveillance des risques en temps réel, les signaux de détection des fraudes et l’analytique client pilotée par l’IA.
PVcomBank est une banque commerciale vietnamienne offrant une large gamme de services financiers. Elle possède un actif total de près de 100 000 milliards de VND et un capital social de 9 000 milliards de VND. S’appuyant sur un réseau de 113 agences répartis dans les principales provinces du Vietnam, la banque accompagne les entreprises des secteurs de l’énergie (pétrole, gaz et électricité) et des infrastructures, tout en proposant ses services aux particuliers et aux professionnels.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.