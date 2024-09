La Vietnam Public Joint-stock Commercial Bank (PVcomBank) est une banque vietnamienne entièrement agréée et réglementée proposant des produits et services bancaires complets. Elle possède plus de 100 000 milliards de dongs d’actifs et un réseau de plus de 100 bureaux de transactions dans les principales provinces et villes du Vietnam. Elle propose une large gamme de produits et services financiers, notamment des services de banque numérique, d’assurance, de prêt, de crédit aux entreprises et de compte pour ses clients particuliers et entreprises. Pour plus d’informations, visitez : www.pvcombank.com.vn (lien externe à ibm.com)