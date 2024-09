S’appuyant sur RISE with SAP, le partenariat avec IBM et AWS a permis à Holi Pharma d’accélérer sa transformation. L’entreprise a accéléré son parcours de modernisation SAP S/4HANA et peut désormais partager efficacement les données entre ses différentes unités commerciales, fournissant aux décideurs des informations opérationnelles précises. Les processus tels que la clôture mensuelle et la planification de la production sont désormais beaucoup plus rapides (autrefois réalisée sur plusieurs semaines, la clôture ne prend désormais que 7 à 10 jours), et les employés peuvent se concentrer sur les analyses à forte valeur ajoutée.

En intégrant RISE with SAP, Holi Pharma est en mesure de produire une analyse approfondie de la rentabilité grâce aux modules utilisés au niveau de chaque segment et produit. L’adaptabilité des systèmes de calcul et de stockage haute performance permet à IBM et à SAP d’accélérer le déploiement de l’environnement RISE with SAP, ce qui se traduit par une réduction des délais de projet pour l’entreprise pharmaceutique. La nouvelle intégration permet également à Holi Pharma de renforcer sa compétitivité et d’améliorer sa rentabilité.

Lioe Julius vante les mérites du nouveau système : « Améliorer la traçabilité des données grâce à notre nouveau système facilite la planification de la production et favorise une collaboration efficace avec le service marketing. En outre, notre infrastructure AWS permet une analyse complète des données, ainsi qu’une innovation centrée sur l’utilisateur, toutes deux synonymes de croissance stratégique ».