Grâce à Stream, une solution de gestion des transports de haut niveau et pour laquelle le temps est déterminant, le fournisseur de services informatiques Proximity aide des centaines d’entreprises à respecter leurs délais de livraison et à maintenir l’efficacité de leur chaîne d’approvisionnement. L’application Stream s’appuie sur les performances et la fiabilité d’IBM i et est utilisée par des sociétés pharmaceutiques, des constructeurs automobiles, des détaillants et d’autres entreprises qui s’appuient sur des données en temps réel pour gérer la logistique et les livraisons.

Sachant que ses clients comptent sur Stream pour gérer plus de 50 000 livraisons quotidiennes, Proximity vise à répondre aux normes les plus élevées en matière de disponibilité et de continuité opérationnelle.

L’ancien fournisseur de services de reprise après sinistre de Proximity avait du mal à suivre le rythme de croissance de Stream. Les coûts du service de reprise après sinistre augmentaient et Proximity manquait de confiance dans ses capacités et son évolutivité. Alors que l’entreprise continuait de se développer pour servir des clients plus importants avec des flottes de plusieurs centaines de véhicules, les limites de cette solution de reprise après sinistre présentaient un réel risque commercial.

C’est ce qu’explique Dave Pickburn, directeur et fondateur de Proximity : « Une panne de notre système de ne serait-ce que quelques heures pourrait être catastrophique. Avec des milliers de conducteurs et de clients comptant sur nous, nous savions que nous avions besoin d’une solution fiable, capable d’évoluer de façon fluide et d’offrir des performances optimales presque instantanément après une reprise. »