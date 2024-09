Produire et diffuser des informations, des divertissements et des contenus éducatifs de haute qualité pour des téléspectateurs et lecteurs internationaux suppose de gérer des centaines de systèmes d'information différents et de les optimiser pour offrir au public la meilleure expérience possible.

Pour PRISA, la performance est essentielle. Les problèmes d'application peuvent avoir un impact immédiat et préjudiciable sur la perception de la marque par les consommateurs. « Une seconde de décalage dans l'affichage du contenu fait une énorme différence dans l'expérience de notre public », déclare Jorge Tome Hernando, directeur de l'architecture informatique, des opérations, de la sécurité et du lieu de travail de la PRISA Tecnologia.

PRISA a adopté des technologies cloud natives pour l'évolutivité et l'agilité, mais l'entreprise avait encore un certain nombre de systèmes construits sur des technologies héritées. « La gestion des performances dans des environnements aussi complexes est vraiment difficile », déclare M. Hernando. « Il y a beaucoup de pièces et de dépendances différentes. Lorsque nous avons un problème de performance, essayer d'en trouver la cause première est difficile et prend beaucoup de temps. »

Malgré la mise en place de plusieurs solutions de surveillance, PRISA manquait d'une visibilité de bout en bout sur les applications, l'infrastructure et les services sous-jacents dont elle avait besoin pour garantir les performances des applications. « Nous avions un aperçu du fonctionnement de notre infrastructure », explique M. Hernando. « Mais nous n'avions pas de visibilité sur les processus des technologies qui se chevauchaient. Connecter les points et comprendre les relations nous posait problème. »