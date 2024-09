En tirant parti de la technologie informatique confidentielle d’IBM, la société fournit à ses clients un environnement d’exécution digne de confiance, dont l’accès est refusé aux utilisateurs non autorisés ou même aux administrateurs de Phoenix Systems eux-mêmes. Les données des applications et des bases de données sont chiffrées de bout en bout, à la fois au cours de leur utilisation et au repos, de sorte que les clients bénéficient d’un haut niveau de sécurité.

« Une sécurité inégalée est intégrée à chaque couche de notre pile IBM et Ubuntu », explique Thomas Taroni. « Plutôt que d’assurer aux entreprises que leurs données sont protégées par des politiques, nous pouvons leur prouver qu’il nous est tout simplement impossible d’y accéder. Les clients ont un contrôle total sur leur propre environnement : ils obtiennent leur propre carte à puce et leurs propres clés cryptographiques. »

De bout en bout, la nouvelle plateforme offre une sécurité avancée, depuis les co-processeurs cryptographiques dans le serveur IBM LinuxONE, au noyau et au système d’exploitation Ubuntu Linux, en passant par la prise en charge de l’informatique confidentielle avec Secure Execution et Secure Boot.

Même si les environnements clients sont complètement isolés sur la nouvelle plateforme de Phoenix Systems, ils sont simples à gérer. L’entreprise a entièrement automatisé les processus d’intégration et de personnalisation.

« A l’aide de la technologie IBM, nous avons créé une plateforme qui nous permet de gérer des conteneurs hautement sécurisés de la même manière que les autres conteneurs », explique Thomas Taroni. « Il est facile pour les clients de commencer et de continuer à utiliser Phoenix Systems. Ils ont accès à tout via une page Web. Les paiements sont transparents et il suffit de quelques clics pour effectuer des modifications telles que passer à un centre de données situé dans une région dont la sécurité est renforcée. »