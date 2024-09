Pershing Technology Services Corporation (PTSC) est une entreprise qui prend sa responsabilité sociale au sérieux. Depuis des années, l’organisation aide la communauté et mène des opérations durables en travaillant avec des universités, des camps d’été, des organisations caritatives, des programmes de bénévolat social et bien d’autres pour faire de Taïwan un endroit meilleur. Dans le cadre de cet effort, l’entreprise souhaitait améliorer l’efficacité de ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

L’un des principaux problèmes de ses opérations existantes était l’absence de normes mondiales unifiées concernant les indicateurs ESG et les cadres de reporting. Cette absence entraînait souvent des ambiguïtés et des incohérences dans l’évaluation et l’analyse comparative des performances ESG dans les multiples régions et secteurs d’activité.

En outre, PTSC devait gérer les différentes attentes des diverses parties prenantes. Ces parties prenantes (investisseurs, organismes de réglementation et clients) avaient souvent des priorités et des préférences différentes en matière de pratiques ESG, ce qui compliquait la gestion et la hiérarchisation efficace de leurs différentes exigences.

La chaîne d’approvisionnement mondiale de plus en plus complexe posait un autre défi de taille. Avec des opérations couvrant plusieurs pays et impliquant de nombreux fournisseurs et partenaires, assurer le respect des principes ESG tout au long de la chaîne d’approvisionnement s’est avéré être une tâche redoutable.

De plus, la nature dynamique de l’environnement ESG, marqué par des réglementations en constante évolution et des tendances émergentes, représentait un défi perpétuel. La connaissance de ces changements et l’affinage des stratégies en conséquence a exigé une vigilance et une adaptabilité constantes de la part de PTSC.