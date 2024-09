Parker Hannifin Corporation

Lorsque vous fabriquez des centaines de milliers de produits par l’intermédiaire de dizaines de divisions et que vous les vendez via un réseau de milliers de distributeurs, comment réduire la complexité pour offrir à vos clients une expérience d’achat et de traitement des commandes fluide ?

C’est précisément le défi auquel était confronté le géant de la fabrication Parker, comme l’explique Robert McAdoo, vice-président de Worldwide Business Systems : « Nous sommes une organisation très décentralisée composée de 101 unités de P&L [profit and loss] qui fonctionnent comme des entités commerciales indépendantes. La plupart de nos clients achètent auprès de plusieurs divisions, mais comme nos différentes unités commercialisaient leurs produits individuellement et qu’elles disposaient toutes de systèmes de gestion et de traitement des commandes différents, l’expérience que nous offrions à nos clients était fragmentée, ce qui pouvait être source de frustration. Nous ne disposions pas non plus d’une vue unique des clients, des stocks et des commandes de l’ensemble de nos divisions à travers le monde, ce qui a entraîné des inefficacités au niveau de la gestion des stocks, du traitement des commandes et des activités marketing. »

Il ajoute : « Nous voulions unifier nos activités pour permettre à nos clients de trouver et d’acheter plus facilement les produits qui les intéressent, et ce quelle que soit la division qui les fabrique. Nous souhaitions rendre cela possible sans amputer le niveau de contrôle et le dynamisme commercial qui font la renommée de Parker. »