Pacific Northwest National Laboratory

Depuis plus de 50 ans, les scientifiques du PNNL repoussent les frontières de la science et de l’ingénierie, en menant des travaux de recherche et de développement qui élucident les mystères de notre planète et de l’univers.

Pour mener à bien ces travaux révolutionnaires, il est essentiel que le PNNL offre un environnement adapté dans lequel les collaborateurs, les actifs, la technologie et la science interagissent de manière transparente. Son personnel a besoin d’équipements correctement gérés et entretenus pour atteindre ses objectifs de recherche, ce qui fait de la gestion efficace des actifs une priorité absolue pour le laboratoire.

Auparavant, le PNNL s’appuyait sur un ensemble de solutions ponctuelles pour gérer ses actifs, ses installations et ses services. Il en résultait des processus inefficaces et incohérents, qui empêchaient les équipes de garantir que les actifs étaient utilisés et entretenus de la manière la plus rentable, la plus conforme et la plus productive possible.

Le PNNL souhaitait rationaliser et intégrer davantage la gestion de ses actifs. Cette approche devait permettre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle, mais aussi de maintenir les équipements opérationnels et de recherche à un niveau de fonctionnement très élevé.