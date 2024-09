Oxide AI est une start-up qui recherche et développe des cadres technologiques avancés d’IA à grande échelle combinant des modèles d’IA computationnelle et générative. Elle se concentre sur le secteur financier, et son premier lancement est Oxogen, un produit B2C qui vise à redéfinir le paysage de l’investissement avec un service disruptif destiné aux investisseurs modernes.

L’objectif de la société est d’aller au-delà des limites des sélecteurs d’opportunités traditionnels et d’offrir aux investisseurs un outil efficace pour rester informés et découvrir de nouvelles opportunités financières. Il résout de manière robuste les complexités liées à l’analyse de milliers d’entreprises, allant au-delà de simples échantillons de données de marché, une tâche qui dépasse de loin les capacités humaines. Les modèles IA d’Oxogen utilisent à la fois des données quantitatives (telles que le prix et le volume) et des preuves qualitatives (telles que les brevets, les documents de recherche, les fils d’actualités et les réseaux sociaux) pour fournir des informations de grande valeur sans surcharge d’informations. Ce qui rend Oxogen unique, c’est sa capacité à intégrer pleinement le raisonnement basé sur des informations numériques et l’IA générative, en fournissant des explications et de la transparence pour étayer les informations qu’il génère.

Dans les futures versions, Oxogen permettra aux utilisateurs de concevoir leurs propres missions de recherche automatisées, en produisant des recherches d’investissement personnalisées soutenues par l’IA. Oxide AI prévoit également d’apporter une technologie destinée aux applications d’entreprise B2B avec un support plus étendu pour la recherche automatisée approfondie basée sur l’IA sur l’ensemble des marchés financiers.

Dans le cadre du développement de la preuve de valeur de son produit, Oxide AI a travaillé avec IBM Client Engineering pour piloter IBM watsonx.ai, le studio d’IBM pour l’IA générative et le machine learning. La vision d’Oxide AI consistait à remplacer l’utilisation de grands modèles de langage propriétaires (tels que OpenAI et ChatGPT) et de l’infrastructure cloud disparate. Ses objectifs étaient d’améliorer la stabilité opérationnelle, d’accroître le contrôle sur ses modèles d’IA générative et de participer activement à un écosystème croissant de modèles transparents et plus spécialisés. La plateforme watsonx.ai est conçue pour réunir tous les éléments nécessaires à un service cohérent, permettant aux équipes de passer d’une idée à un système déployé robuste de manière la plus fluide possible.

Le projet pilote a donné des résultats très prometteurs :

En moins d’un mois d’utilisation de watsonx.ai, le contenu généré par Oxide AI a atteint un seuil d’acceptabilité qualitative de 95 %.

La solution a permis d’obtenir des temps de réponse séquentiels moyens 37 % plus rapides que ceux d’OpenAI GPT-4, tout en maintenant des niveaux de qualité comparables.

Oxide IA a réduit son empreinte carbone grâce à une mise en œuvre plus simple des modèles d’IA qui réduit le besoin d’optimisation.

« Dans une phase de co-création dynamique, notre équipe est parvenue à intégrer les fichiers d'IA générative de watsonx.ai à notre solution Oxogen existante qui fonctionne actuellement sous ChatGPT d’OpenAI. Dans IBM watsonx.ai, nous utilisons le modèle open source Llama 2 et il s’agit d’une étape importante pour nous, car nous recherchions une alternative ouverte qui pourrait offrir une qualité similaire et susceptible d’être utilisée dans un environnement de production de niveau professionnel. Nous travaillons actuellement à l’intégration complète des fichiers d'IA générative de watsonx.ai dans le pipeline de production d’Oxogen. Nous sommes convaincus que cette intégration étroite, associée à des adaptations personnalisées conformes à nos exigences en matière de traitement de données, permettra d’améliorer considérablement les performances. La prochaine étape de la collaboration entre IBM et Oxide AI implique des modèles de langage spécialisés tirant parti des actifs de données financières pluriannuels uniques d’Oxide, qui apporteront plus de valeur et d’avantage concurrentiel que les LLM génériques. »

—Lars Hard, PDG et responsable IA d’Oxide AI

« IBM watsonx.ai dispose d’un workflow intuitif et sécurisé qui permet d’accéder immédiatement aux principaux modèles open source, qui étaient les principaux éléments à tester et à évaluer. La plateforme a été utilisée efficacement par les data scientists pour des tests et des expérimentations plus poussés via Python SDK, ainsi que par l’équipe chargée du contenu, qui a pu rapidement terminer l’ingénierie rapide et les configurations pour évaluer la qualité de production à l’aide de watsonx.ai.

—Kateryna Wikstrom, responsable produits, Oxide AI

« L’équipe IBM Client Engineering a joué un rôle déterminant en nous guidant dans l’environnement des modèles open source, en nous apportant leurs conseils et en nous aidant à identifier les approches les plus efficaces. Ils ont également facilité l’analyse comparative des modèles pour nous assurer que nous sélectionnons le modèle approprié, à la fois en termes de qualité de production et d’évolutivité. »

—Kateryna Wikstrom, responsable produits, Oxide AI