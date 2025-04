Grâce à la possibilité d’examiner les alarmes qui se déclenchent le plus souvent et d’en savoir plus sur les causes racines, l’opérateur de télécommunications nordique sera en mesure d’améliorer la fiabilité et la rentabilité de ses services. Plus important encore, à long terme, les fonctionnalités avancées de compte rendu et d’analyse permettront à l’entreprise de mieux évaluer la performance du réseau et d’optimiser les engagements en matière d’investissement.

Il ajoute : « Nous avons également sélectionné des modules complémentaires de la collection Compose, notamment Virtual Operator, History Search et Reports and Visualization, ce qui nous aidera à améliorer l’efficacité grâce à des fonctions telles que l’automatisation des tâches des opérateurs. Par exemple, lorsque nous savons qu’une alarme en a déclenché une autre, comme lors d’une panne de courant, nous pouvons utiliser la fonction de regroupement de façon à appliquer les résolutions dans l’ordre le plus susceptible de résoudre le problème. Nous regroupons aussi les alarmes par ligne au lieu d’en avoir des centaines dans la liste, ce qui améliore considérablement la visibilité et réduit la complexité. Dans l’étape suivante, nous commencerons à automatiser le triage et la résolution à l’aide de Virtual Operator. »

« Compose IT et Compose Operation Platform nous facilitent la vie. Si vous avez une idée que vous aimeriez mettre en pratique, ils vous diront sans doute que c’est possible », conclut le responsable du NOC.