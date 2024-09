Jour après jour, Nordea Bank fournit des produits bancaires (comptes d’épargne, prêts et épargne retraite) à des millions de particuliers de la zone nordique, et soutient la croissance des petites et grandes entreprises grâce à ses services bancaires et de gestion de patrimoine spécialement conçus pour les professionnels. Pour assurer le bon fonctionnement de ses systèmes critiques, Nordea Bank s’appuie sur des centaines de bases de données IBM Db2, exécutées par plusieurs systèmes d’exploitation sur les différents serveurs physiques de son centre de données.

Björn Söderlund, responsable de l’infrastructure informatique de Nordea Bank : « Nous gérons un environnement Db2 d’entreprise très vaste et complexe, qui prend en charge bon nombre de nos principaux services. Nos systèmes bancaires principaux et privés, nos données de référence et nos données client héritées, ainsi que nos systèmes de paiement et de lutte contre le blanchiment d’argent fonctionnent tous sur Db2. »

Les administrateurs de bases de données de Nordea Bank utilisaient des scripts développés en interne pour collecter des données sur la performance des instances Db2. Le codage et la maintenance de ces scripts prenaient beaucoup de temps, et chaque fois qu’une nouvelle instance de base de données était ajoutée à l’environnement, les scripts devaient être mis à jour pour garantir l’extraction correcte des nouvelles données.

Lorsque la banque a décidé de déplacer une grande partie de son infrastructure vers un nouveau centre de données afin de consolider ses ressources et de simplifier leur gestion, ses administrateurs se sont mis à chercher une solution plus rapide et plus intelligente pour surveiller les bases de données et faciliter la maintenance.

« Garantir le bon état et la performance de nos instances de bases de données est essentiel pour assurer notre conformité aux réglementations financières et offrir un service client irréprochable. Surveiller toutes nos bases de données, détecter les erreurs et les corriger rapidement représente toutefois un réel défi pour nos administrateurs de bases de données. Si une base de données présente des problèmes de lenteur, des temps d’arrêt ou des erreurs de configuration, nous devons le savoir rapidement. »

Björn Söderlund : « Il nous fallait trouver une nouvelle approche pour gérer notre configuration Db2, d’autant plus que nous exploitons désormais des fonctionnalités avancées comme HADR et pureScale. Nous étions à la recherche d’une solution logicielle qui nous permette non seulement d’accélérer et d’approfondir l’analyse de notre performance Db2, mais aussi de surveiller ces nouvelles fonctionnalités de base de données d’une façon plus granulaire.