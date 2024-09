« Nous sommes ravis d'apprendre la prise en charge du stockage d'objets pour le stockage de tables et les formats de table et de données ouverts. » Le Next Gen Db2 Warehouse est une solution très performante, non seulement pour les clients IIAS existants, mais aussi pour ceux qui ont rencontré des problèmes de performances et de coûts. En effet, nous constatons une amélioration significative du rapport coût-performance pour les cas d'utilisation BI. Nous attendons également avec impatience l'intégration avec watsonx.data pour de nombreux cas d'utilisation, ce qui permettra d'optimiser à la fois les performances et la rentabilité. »

Keishi Muira

Responsable commercial des logiciels techniques (base de données) de la division Data & Analytics

NI+C

« Nous constatons que de nombreux clients japonais utilisent Netezza et Db2. Ils apprécient la technologie propriétaire d'IBM, mais en même temps, l'ouverture et l'optimisation des coûts sont essentielles. watsonx.data leur apportera de nombreux avantages. Nous sommes tellement surpris de voir à quel point il est simple d'utiliser watsonx.data. De nombreux clients doivent également rester sur site en raison de la confidentialité des données. watsonx.data est disponible non seulement en tant que services gérés, mais aussi en tant que logiciel, et cette stratégie de cloud hybride s'avère extrêmement utile pour le marché japonais du point de vue de la gravité des données. Nous avons hâte de nous intégrer et de conclure des partenariats avec d'autres solutions de fournisseurs tiers. »

Katsuyuki Kajiwara

Responsable des ventes de logiciels techniques pour la division données et analyses

NI+C