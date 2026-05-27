Transformer l’expérience des patients grâce à l’ingénierie et à la conception de produits

Pour relever ces défis, NHS England a collaboré avec IBM pour améliorer l’application NHS, hébergée sur Microsoft Azure. Leur approche visait à créer une expérience fluide et centrée sur le patient, tout en allégeant la pression sur le personnel de première ligne.

Ce partenariat a permis d’améliorer les fonctionnalités offertes aux patients, qu’il s’agisse de la gestion des médicaments, de la messagerie sécurisée, de la prise de rendez-vous ou de l’accès aux résultats d’analyse. Ces fonctionnalités permettent aux patients de prendre le contrôle de leurs soins de santé, réduisant ainsi leur dépendance aux canaux traditionnels tels que les appels téléphoniques et les consultations en personne. Par exemple, les patients peuvent désormais demander leurs ordonnances répétées en quelques clics, ce qui leur permet de gagner du temps et d’améliorer l’observance des plans de traitement. Les deux équipes ont également exploité les capacités d’Adobe Target pour les tests A/B, ce qui a permis de prendre des décisions fondées sur des données et d’améliorer en permanence la conception et les fonctionnalités de l’application NHS.

Pour étendre l’impact de l’application NHS, l’équipe d’ingénierie produit et de conception d’IBM a intégré plus de 15 nouveaux fournisseurs à travers un processus simplifié, élargissant la couverture nationale des services clés et ajoutant de nouvelles fonctionnalités. La refonte de l’interface utilisateur et de la navigation a rendu l’application NHS plus intuitive, permettant aux patients de trouver et d’utiliser facilement les services dont ils ont besoin.

Fort de son expertise en ingénierie de produits, IBM a aidé NHS England à établir un modèle opérationnel de produits qui donne la priorité à l’amélioration continue. Des feuilles de route automatisées, des backlogs consolidés et un cadre de mesure robuste ont permis de suivre les performances tout en alignant l’évolution de l’application sur les objectifs de NHS England. Cette approche axée sur le produit a permis de garantir que les améliorations apportaient une valeur mesurable, que ce soit en améliorant la satisfaction des patients ou en réduisant les coûts opérationnels.

Les capacités uniques d’IBM en ingénierie produit et design ainsi qu’en innovation dans la santé se sont révélées déterminantes tout au long de cette transformation. En combinant expertise technique avec une compréhension approfondie des besoins des patients, IBM a aidé NHS England à créer un service numérique durable capable de s’adapter aux exigences changeantes du service de santé.