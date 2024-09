New Jersey Department of Community Affairs

Dans l’État du New Jersey, l’unité dédiée à la sécurité des ascenseurs du DCA enregistre, inspecte et certifie les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et d’autres types de systèmes de levage. Sa mission est de s’assurer que tous les appareils d’élévation respectent les normes de sécurité, avec pour objectif la prévention des blessures dues à des défauts d’équipement ou de maintenance.

Pour effectuer les inspections des ascenseurs, le DCA utilisait des rapports papier, dont le contenu était ensuite saisi dans un système informatique central pour traitement. La combinaison de relevés papier et d’un système informatique obsolète, avec des composants mal intégrés, était peu pratique et ralentissait le service que le DCA était capable de fournir à ses interlocuteurs. Les propriétaires des bâtiments, responsables de la maintenance des ascenseurs, devaient coordonner plusieurs équipes pour mener à bien toutes les inspections, ce qui multipliait les tâches de vérification des paiements.

La vérification des dossiers papier à des fins de référence ou de règlement des litiges était également un processus chronophage. Dans l’ensemble, le temps nécessaire pour effectuer une inspection d’ascenseur pouvait aller de 21 à 28 jours, et ce délai posait problème tant pour les inspecteurs que les propriétaires de bâtiments.

La mise à niveau de ce système était une priorité pour le DCA. L’une des possibilités était de migrer la gestion de la sécurité des ascenseurs dans une suite de solutions d’inspection plus moderne, comme celles utilisées pour d’autres domaines d’inspection du DCA. Mais ce système représentait « des coûts d’entretien élevés et restait la propriété du fournisseur qui l’avait développé, et nous voulions nous défaire de cette contrainte », déclare John Harrison, directeur informatique du DCA.

En outre, l’État du New Jersey avait mis en œuvre des changements structurels dans sa manière de soutenir les TI pour ses différents départements, ce qui compliquait encore plus la maintenance des systèmes. « Le DCA s’appuyait sur les ressources de développement du New Jersey Office of Information Technology (NJOIT). Le développement et l’hébergement des systèmes utilisés par le DCA sont le résultat du travail conjoint des deux entités », affirme M. Harrison. « Malheureusement, le NJOIT a été dissous par décret, et nous avons dû nous débrouiller tout seuls. »

Le DCA s’est mis en quête de solutions pour moderniser ses systèmes. Il savait qu’il devait exploiter toute la puissance de ses applications cœur de métier et investir dans l’innovation pour créer des informations exploitables et accélérer ainsi la prise de décision. Après évaluation des meilleures offres du marché, la plateforme Microsoft Dynamics 365 on Azure Cloud a été sélectionnée. Elevator Safety serait la première entité d’une nouvelle suite de solutions qui serait exécutée sur la plateforme.

Dans le même temps, l’occasion s’est présentée de développer une solution dans un délai étonnamment serré. Le gouverneur du New Jersey avait signé une loi d’abstention hypothécaire, qui devait venir en aide au 30 000 propriétaires mis en grande difficulté par la catastrophe qui a suivi l’ouragan Sandy en 2012.