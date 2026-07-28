La gouvernance automatisée des identités favorise l’agilité des effectifs

Avec IBM Verify, Neurealm offre une gouvernance des identités automatisée qui rationalise les accès et renforce l’agilité des effectifs
Une grande banque du secteur public s’appuyait sur des processus manuels basés sur des fichiers pour gérer l’identité des employés et des fournisseurs, ce qui entraînait des retards, des incohérences et un risque opérationnel accru. Les mises à jour du HRMS et d’Active Directory dépendaient de la création, de la modification et de la désactivation manuelles de comptes par certains employés, une approche chronophage et sujette aux erreurs humaines.
L’intégration des nouvelles recrues prenait souvent jusqu’à deux semaines, pendant lesquelles les employés n’avaient pas accès à des applications essentielles. Les identités des fournisseurs étaient gérées via des fichiers plats, ce qui créait des lacunes en matière de gouvernance et une visibilité limitée sur qui accédait à quoi. La configuration fragmentée compliquait également l’application des politiques de sécurité, le respect des attentes en matière de conformité et la génération de rapports prêts pour l’audit.
Les équipes applicatives devaient gérer des méthodes d’authentification disparates, et les employés devaient composer avec plusieurs connexions et des expériences d’accès incohérentes. Alors que la banque accélérait ses initiatives numériques, elle avait besoin d’une solution moderne de gestion des identités et des accès capable d’apporter automatisation, authentification unifiée, gouvernance robuste et sécurité renforcée sans ajouter de complexité.
Neurealm a déployé une solution moderne de gestion des identités et des accès utilisant IBM Security Verify et des produits de support pour simplifier l’authentification et automatiser la gestion du cycle de vie des identités. Un portail centralisé de gestion des identités et des accès (IAM) a été créé comme point d’entrée unique pour les applications, permettant une authentification unique fluide via SAML, l’authentification basée sur les en-têtes et OpenID Connect. Pour renforcer la sécurité, la solution a introduit plusieurs options MFA, notamment les mots de passe à usage unique (OTP) par SMS et e-mail, Fast Identity Online (FIDO), la détection de présence utilisateur et l’approbation IBM Verify Touch.
La plateforme a été intégrée au système de gestion des ressources humaines (HRMS) de la banque via des API, permettant un provisionnement et un déprovisionnement automatisés, avec des mises à jour quotidiennes des données et des changements d’accès immédiats pour les employés partants. La création d’utilisateurs pour les fournisseurs a également été automatisée, avec attribution d’accès de base et gestion des accès supplémentaires via un portail en libre-service. Avec Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) et des environnements Guardium configurés pour l’UAT, la reprise après sinistre et la production, la banque dispose désormais d’un écosystème d’identité évolutif, sécurisé et entièrement intégré.
Cette mise en œuvre a apporté des améliorations mesurables en matière de sécurité, d’efficacité et d’expérience utilisateur. L’authentification multifacteur a renforcé la protection contre les accès non autorisés et réduit le risque de fraude, tandis que des contrôles d’accès unifiés et des pratiques régulières de conformité ont amélioré la préparation à l’audit et la confiance des clients. L’automatisation du provisionnement et du déprovisionnement a rationalisé les opérations, réduit le temps d’intégration des employés d’une à deux semaines à seulement deux jours et contribué à une augmentation de 90 % de l’efficacité globale. La réduction des efforts manuels a diminué les coûts opérationnels et permis aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et sur le service client. Avec le SSO, les employés accèdent désormais aux applications de façon fluide, ce qui augmente la productivité, améliore le moral et accélère le travail quotidien. En modernisant la gouvernance des identités, la banque a renforcé sa posture de sécurité, amélioré la conformité et créé une base évolutive pour sa croissance numérique future.
Neurealm est une entreprise de services technologiques axée sur l’IA qui aide les entreprises à construire les systèmes intelligents qui alimentent l’avenir. Nous travaillons sur tout le spectre de l’IA physique à l’IA agentique, des dispositifs en périphérie aux agents autonomes, et aidons les entreprises à passer de l’expérimentation en IA au déploiement de niveau production, propulsé par NeuGAIN, notre plateforme d’IA unifiée. Notre approche axée sur les résultats et dirigée par l’ingénierie couvre l’IA, l’ingénierie, les données, RunOps et plus encore, au service de plus de 250 entreprises dans le monde entier.
IBM Verify propose l’authentification unique, la MFA et la gouvernance des identités pour sécuriser les accès dans les environnements hybrides. Grâce à une authentification adaptative et à des workflows automatisés, Verify simplifie la gestion des identités, améliore l’expérience utilisateur et prend en charge la sécurité Zero Trust à l’échelle.
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IBM, le logo IBM, et IBM Security Verify et IBM Security Guardium sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.