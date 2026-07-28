La gouvernance automatisée des identités favorise l’agilité des effectifs

Une grande banque du secteur public s’appuyait sur des processus manuels basés sur des fichiers pour gérer l’identité des employés et des fournisseurs, ce qui entraînait des retards, des incohérences et un risque opérationnel accru. Les mises à jour du HRMS et d’Active Directory dépendaient de la création, de la modification et de la désactivation manuelles de comptes par certains employés, une approche chronophage et sujette aux erreurs humaines.

L’intégration des nouvelles recrues prenait souvent jusqu’à deux semaines, pendant lesquelles les employés n’avaient pas accès à des applications essentielles. Les identités des fournisseurs étaient gérées via des fichiers plats, ce qui créait des lacunes en matière de gouvernance et une visibilité limitée sur qui accédait à quoi. La configuration fragmentée compliquait également l’application des politiques de sécurité, le respect des attentes en matière de conformité et la génération de rapports prêts pour l’audit.

Les équipes applicatives devaient gérer des méthodes d’authentification disparates, et les employés devaient composer avec plusieurs connexions et des expériences d’accès incohérentes. Alors que la banque accélérait ses initiatives numériques, elle avait besoin d’une solution moderne de gestion des identités et des accès capable d’apporter automatisation, authentification unifiée, gouvernance robuste et sécurité renforcée sans ajouter de complexité.