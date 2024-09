« NeuralSeek, un outil sans code pour l'analyse de contenu, l'assistance client et l'accélération de la recherche, a intégré watsonx.ai dans son moteur de traitement central en tant qu'option sélectionnable par l'utilisateur. watsonx.ai apporte une promesse inégalée dans le domaine de l'IA générative en permettant d'exécuter des modèles de fondation spécifiquement réglés et ciblés derrière un pare-feu d'entreprise ou sur un réseau complètement isolé. Pour NeuralSeek, watsonx.ai représente la seule option viable pour proposer ses services dans les secteurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu profiter des vagues de nouvelles technologies en raison des règles relatives à la sécurité, à la localisation et à la conformité. »



Garrett Rowe

vice-président de la recherche en IA chez

Cerebral Blue (NeuralSeek)