Optimiser les applications d’IA natives avec un DNS intelligent

Netlify augmente les performances de millions d’applications pilotées par l’IA avec IBM NS1 Connect
Netlify est une plateforme d’IA native qui alimente le développement Web moderne pour plus de 12 millions de développeurs et plus de 60 millions d’applications dans le monde entier. Alors que le développement piloté par l’IA s’accélère, Netlify a soutenu plus d’un million d’applications générées par IA en seulement quelques mois.
Avec des milliers de déploiements quotidiens, Netlify nécessitait une base réseau capable de suivre le rythme des workflows à haute fréquence pilotés par API. Garantir une faible latence, une grande disponibilité et une propagation rapide à l’échelle est devenu essentiel pour fournir des applications prêtes à la production à grande échelle. Sans une gestion du trafic en temps réel et un DNS évolutif, les performances et la fiabilité pourraient être affectées.
Pour soutenir ses besoins en matière de croissance et de performance, Netlify a mis en œuvre le DNS géré et le pilotage du trafic d’IBM NS1 Connect. Ces capacités permettent de prendre des décisions de routage en temps réel sur la base des conditions du réseau, en dirigeant les utilisateurs vers l’emplacement optimal de l’edge.
En utilisant IBM NS1 Connect Pulsar, Netlify achemine dynamiquement le trafic en cas de congestion ou de panne, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience rapide et fiable. La conception axée sur les API est en adéquation avec la plateforme Netlify, permettant des déploiements à haute fréquence et des mises à jour programmatiques sans les délais associés aux modèles DNS traditionnels.
Avec IBM NS1 Connect, Netlify a construit une base DNS évolutive et résiliente, supportant des millions d’applications et de développeurs. La plateforme gère désormais un volume élevé de déploiement tout en maintenant des performances constantes et un temps de fonctionnement constant.
Le DNS Low-TTL permet une propagation mondiale en moins de cinq secondes, garantissant ainsi une livraison rapide des applications. Le pilotage du trafic en temps réel améliore les performances et la fiabilité, même en cas de perturbations. Alors que Netlify développe sa plateforme d’IA native, IBM NS1 Connect propose des expériences utilisateur fluides et performantes.
Netlify est une plateforme d’IA native pour le développement Web moderne, permettant aux développeurs et agents IA de créer et déployer des applications à l’échelle. Elle soutient des millions de développeurs et d’applications dans le monde entier.
© Copyright IBM Corporation, avril 2026.
IBM, le logo IBM et NS1 Connect sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.