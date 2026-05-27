Optimiser les applications d’IA natives avec un DNS intelligent

Netlify est une plateforme d’IA native qui alimente le développement Web moderne pour plus de 12 millions de développeurs et plus de 60 millions d’applications dans le monde entier. Alors que le développement piloté par l’IA s’accélère, Netlify a soutenu plus d’un million d’applications générées par IA en seulement quelques mois.

Avec des milliers de déploiements quotidiens, Netlify nécessitait une base réseau capable de suivre le rythme des workflows à haute fréquence pilotés par API. Garantir une faible latence, une grande disponibilité et une propagation rapide à l’échelle est devenu essentiel pour fournir des applications prêtes à la production à grande échelle. Sans une gestion du trafic en temps réel et un DNS évolutif, les performances et la fiabilité pourraient être affectées.