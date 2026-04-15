Passer de systèmes hérités fragmentés à une plateforme mondiale unique

Pour relever ces défis, Neste a lancé le programme Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en partenariat avec IBM Consulting, une transformation ERP sur plusieurs années.

Ce programme a jeté les bases d’une croissance évolutive et de l’excellence opérationnelle en améliorant la gestion du cycle de vie des actifs, en harmonisant les processus métier mondiaux et en intégrant les capacités d’ingénierie et d’exploitation dans un environnement ERP unifié.

ALVAR a permis la mise hors service des anciens systèmes de maintenance des usines et de gestion de portefeuille, ainsi que des portails fournisseurs personnalisés, apportant ainsi une plus grande standardisation, transparence et évolutivité à l’ensemble des opérations mondiales.

En intégrant les systèmes critiques, le programme a permis un flux de données en temps réel, une visibilité de bout en bout sur les processus et un contrôle financier renforcé. Il a également amélioré la qualité des données en unifiant les données d’actifs et opérationnelles sur une plateforme unique accessible à toutes les équipes et à tous les partenaires.

Grâce à treize mises en service réussies, ALVAR a modernisé la gestion des actifs, des investissements et des projets, renforcé la conformité grâce à des pistes d’audit robustes et rationalisé l’approvisionnement. Au-delà de la technologie, le programme a redéfini le mode de fonctionnement de Neste, en harmonisant les processus, en clarifiant les rôles et en favorisant de nouvelles méthodes de travail à l’échelle de l’entreprise.