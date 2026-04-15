Passer de systèmes hérités fragmentés à une plateforme mondiale unique

Neste transforme ses opérations en gagnant en efficacité et en se préparant pour l’avenir
Neste, leader mondial des carburants renouvelables et de la durabilité, s’appuyait sur de multiples systèmes hérités pour gérer ses actifs, ses investissements et ses projets. Il s’agissait notamment de solutions de maintenance des installations et de gestion de portefeuille qui n’étaient pas intégrées, fortement personnalisées et en voie d’obsolescence.
À mesure que Neste se développait à l’échelle mondiale, le manque de standardisation et de visibilité en temps réel a créé des défis pour garantir des opérations sûres, fiables et conformes, tout en répondant à des exigences réglementaires et de marché de plus en plus complexes.
Pour relever ces défis, Neste a lancé le programme Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en partenariat avec IBM Consulting, une transformation ERP sur plusieurs années.
Ce programme a jeté les bases d’une croissance évolutive et de l’excellence opérationnelle en améliorant la gestion du cycle de vie des actifs, en harmonisant les processus métier mondiaux et en intégrant les capacités d’ingénierie et d’exploitation dans un environnement ERP unifié.
ALVAR a permis la mise hors service des anciens systèmes de maintenance des usines et de gestion de portefeuille, ainsi que des portails fournisseurs personnalisés, apportant ainsi une plus grande standardisation, transparence et évolutivité à l’ensemble des opérations mondiales.
En intégrant les systèmes critiques, le programme a permis un flux de données en temps réel, une visibilité de bout en bout sur les processus et un contrôle financier renforcé. Il a également amélioré la qualité des données en unifiant les données d’actifs et opérationnelles sur une plateforme unique accessible à toutes les équipes et à tous les partenaires.
Grâce à treize mises en service réussies, ALVAR a modernisé la gestion des actifs, des investissements et des projets, renforcé la conformité grâce à des pistes d’audit robustes et rationalisé l’approvisionnement. Au-delà de la technologie, le programme a redéfini le mode de fonctionnement de Neste, en harmonisant les processus, en clarifiant les rôles et en favorisant de nouvelles méthodes de travail à l’échelle de l’entreprise.
ALVAR a permis une avancée décisive en matière d’excellence opérationnelle, en mettant en place un modèle opérationnel intégré et fondé sur les données qui améliore la planification, l’exécution et la prise de décision.
La visibilité de bout en bout sur les processus a renforcé la planification stratégique et le forecasting, tandis que l’amélioration de la qualité des données de référence et transactionnelles a renforcé l’efficacité, le contrôle des coûts et la précision de la tarification. L’intégration entre SAP et les systèmes connectés a créé un flux d’informations fluide, réduisant les silos et augmentant la transparence.
Grâce à des informations en temps réel et fondées sur les données concernant la performance des processus, l’approvisionnement est devenu plus structuré et plus efficace, améliorant l’utilisation des contrats et la collaboration transversale.
La standardisation des rôles et des processus à l’échelle géographique a amélioré la cohérence et la responsabilité. Au-delà des avantages opérationnels immédiats, ALVAR a établi une base numérique évolutive pour soutenir l’analytique, le reporting et l’innovation future.
Neste est le premier producteur mondial de diesel renouvelable et de carburant durable pour l’aviation (SAF), avec des sites de production sur trois continents. Neste produit également des produits pétroliers de haute qualité dans sa raffinerie de Porvoo en Finlande et dispose d’un important réseau de stations-service en Finlande et dans les pays baltes. La stratégie de l’entreprise se concentre sur la croissance des carburants renouvelables, aidant ainsi ses clients à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.