Jusqu’à récemment, le public s'imaginait que l’aventure du DevOps était réservée à la nouvelle génération d’organisations cloud natives, celles conçues pour bousculer le marché et bâties pour innover rapidement. Mais cela est faux. Outre Etsy, Uber ou encore Netflix, de grandes entreprises établies, comme NBCUniversal, cherchent à rationaliser les délais de mise sur le marché des nouvelles applications, à améliorer la qualité du code applicatif et à réduire les coûts de développement, de test et de déploiement grâce au DevOps.



Ces entreprises sont présentes dans de nombreux secteurs et, quelle que soit la complexité organisationnelle et informatique, elles adoptent une approche DevOps parce que l'agilité, c'est-à-dire la capacité à accélérer l'innovation et à répondre plus rapidement à l'évolution des besoins métier, est essentielle.

La trajectoire de DevOps empruntée par ces grandes entreprises est probablement très différente de celle d’une société native du cloud. Pour elles, il n'est pas toujours simple d'instaurer un changement culturel généralisé et de transformer des processus et des paradigmes en place depuis longtemps.



NBCUniversal s'est grandement développée suite à des acquisitions et comprend actuellement 17 sociétés et unités commerciales distinctes, y compris à l'international. Comme dans la plupart des grandes entreprises, son environnement applicatif est diversifié et multi-vitesses. Il se compose d'un mélange d'environnements sur site, de cloud privé et public, avec des applications métier clés intégrées à de nouvelles applications web et mobiles. L'équipe DevOps de l'entreprise devait concilier une large variété de vitesses, de processus, d'outils, de compétences et de culture entre les développeurs du système d'enregistrement (souvent des mainframes) et les développeurs du système d'engagement (applications basées sur le cloud et orientées vers le client) afin de réaliser des intégrations entre ces systèmes.



John Comas, gestionnaire de la plateforme DevOps chez NBCUniversal, est responsable des processus et des outils qui sous-tendent le cycle de vie du développement logiciel DevOps (SDLC) chez NBCUniversal. Il explique : « Nous devions fournir à nos clients applicatifs un SDLC unique et standardisé pour plusieurs raisons : premièrement, pour réduire les coûts de licence des applications en éliminant les instances multiples. Deuxièmement, nous voulions fournir un système standard, sur site, renforcé par l’entreprise et migrer le plus grand nombre d’utilisateurs possible vers celui-ci, afin de normaliser l'assistance et la formation. Nous voulions également améliorer la qualité du code développé, et nous voulions le développer plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût. » Il poursuit : « Nos versions et nos déploiements présentaient des taux d'échec élevés, et comme nos équipes chargées des applications n'ont effectué que peu ou pas de tests, certaines versions n'auraient probablement jamais dû être mises en production, ce qui a entraîné trop de pannes. »



Le parcours DevOps a motivé la création d’un workflow pour quatre groupes qui n’étaient pas traditionnellement bien intégrés : les équipes chargées du développement, de l’assurance qualité, de l’exécution et du SDLC. Le parcours englobe la technologie ainsi que la vision, accélérant l'innovation en décomposant les processus complexes en plus petites unités de travail et en les exécutant en parallèle chaque fois que cela est possible.