Institut technique mexicain/Institut technologique de Tijuana

En collaboration avec IBM, l'Institut technologique de Tijuana a adopté IBM Cloud Private sur Power Systems S822LC pour l'informatique haute performance. Power Systems S822LC pour le calcul de haute performance sont des serveurs accélérés dotés de GPU NVIDIA Tesla et de la technologie NVLink pour une communication plus rapide entre le CPU et le GPU. IBM Cloud Private on Power est une plateforme Kubernetes ouverte qui aide les développeurs à créer et à déployer facilement des applications conteneurisées. Avec IBM Cloud Private on Power, le professeur Trujillo et son équipe peuvent déployer rapidement et en toute confiance leurs applications de calcul haute performance dans un environnement cloud privé sur site, en toute sécurité et avec la meilleure disponibilité.

L'institut a également déployé des conteneurs Docker sur sa nouvelle infrastructure IBM Power Systems. Docker fournit un logiciel de conteneur d'entreprise qui est idéal pour les développeurs qui cherchent à se lancer dans des applications basées sur des conteneurs. Grâce à Docker on IBM Power Systems, M. Trujillo et son équipe peuvent conteneuriser leurs algorithmes d'IA pour effectuer des recherches spécifiques sur de grands ensembles de données. Ils peuvent segmenter une recherche dans un grand ensemble de données et lancer un conteneur Docker qui se concentrera uniquement sur cette recherche spécifique, ce qui réduit le temps consacré à la recherche d'informations spécifiques et leur permet d'effectuer des recherches sophistiquées de pointe d'une manière très simple et efficace.



Avec IBM Cloud Private et Docker on Power Systems, l'équipe a pu réduire le temps de calcul de ses workloads de recherche d'environ 4 heures avec son ancienne infrastructure Dell et Intel Xeon à seulement une ou deux minutes, soit plus de 100 fois plus rapide. Grâce à la technologie NVIDIA NVLink sur les systèmes IBM Power, les données sont transférées entre le CPU et le GPU plus rapidement qu'avec une architecture classique. IBM Power Systems dispose d'une bande passante E/S jusqu'à 5,6 fois supérieure à celle des x86 Servers afin de réduire les goulots d'étranglement pour les workloads de calcul à haute performance. Le professeur Trujillo et son équipe sont également en mesure de partager la mémoire vive entre les CPU et les GPU afin d'optimiser les performances. L'approche basée sur les conteneurs réduit également le temps de déploiement et la courbe d'apprentissage pour les jeunes chercheurs et les étudiants qui rejoignent leur laboratoire.



Le professeur Trujillo et son équipe sont également en mesure de faire évoluer le système plus rapidement et plus efficacement qu'avec leur ancienne infrastructure classique. L'évolutivité est essentielle pour le travail qu'ils effectuent, car elle leur permet de mieux caractériser la dynamique de leurs modèles de recherche d'une manière plus précise pour les applications de recherche. Avec leur ancienne infrastructure classique, ils ne pouvaient faire fonctionner que des stations de travail utilisant 1 000 à 2 000 points de recherche de données. Désormais, ils peuvent passer à plus d'un million de points de données grâce à Power Systems. Cette évolutivité leur permet d'obtenir de nouvelles informations sur leurs données, ce qui n'était pas possible auparavant.