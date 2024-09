Selon Movius, QRadar SIEM lui apporte plusieurs avantages considérables :

Identification et résolution accélérées des menaces : l’investigation des incidents s’avère 10 fois plus efficace, selon Movius. « Nos équipes n’ont plus à rechercher journaux et sources, à trier les événements ni à identifier les menaces manuellement », explique M. Pettit. « Notre équipe ne pourrait pas assurer toutes ces tâches sans une solution SIEM de pointe comme QRadar ».

Réduction des coûts : « En plus de gagner du temps, notre entreprise réalise des économies », précise M. Pettit. « Sans une solution SIEM éprouvée, nous serions exposés aux menaces et au risque de perte de données.

Conformité réglementaire : l’entreprise Movius est certifiée conforme à la norme internationale de sécurité de l’information ISO/IEC 27001, ainsi qu’aux exigences relatives aux contrôles de sécurité de l’information SOC 2 Type II et HIPAA Type 1. « Ces certifications concernent en grande partie la sécurité », explique M. Pettit. « IBM et QRadar nous permettent de prouver notre conformité et de couvrir ces aspects assez rapidement. »

Assurance client : certains clients Movius procèdent à une évaluation des risques liés aux fournisseurs tiers (TPO). M. Pettit : « La question qui se pose toujours est de savoir comment vous abordez la sécurité et la conformité. Et QRadar en est un élément clé. »

Une approche plus stratégique de la cybersécurité : « Du point de vue de l’expérience de travail quotidienne, la mise en place de QRadar a changé la façon dont nous pensions à la sécurité », confie David Pettit. « Nous réfléchissons davantage à la manière dont nous allons faire évoluer notre posture de sécurité, plutôt que de la gérer de manière réactive et tactique. »

Réduction des émissions de carbone : les fonctionnalités de sécurité dont dispose MultiLine encouragent davantage d’entreprises à adopter la plateforme et leur permettent d’atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). « Chaque téléphone supprimé sur le lieu de travail équivaut à 81 kg d’équivalent CO2 par an », précise John Rarrick, responsable marketing chez Movius. « Étant donné le nombre d’utilisateurs de MultiLine, nous pouvons affirmer avoir aidé nos clients à réduire considérablement leur empreinte carbone. »

Movius peut ainsi consacrer plus de temps et d’énergie à ce qui est le plus important pour son entreprise. « Nous voulons nous concentrer sur la création d'une expérience exceptionnelle pour nos clients », explique Visweswar. « Et on ne peut pas se concentrer là-dessus si on n'a pas confiance en sa posture de sécurité, car on ne cesse de penser à ce qui pourrait arriver ensuite. » QRadar nous permet d’aller de l'avant en toute confiance sans crainte de l’inconnu. »