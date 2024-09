Depuis des années, l’équipe de gestion des revenus du Mohegan Sun utilisait une version antérieure de la plateforme IBM® Cognos® Business Intelligence. Cependant, son interface était plus adaptée aux professionnels de l’analyse, si bien que les services moins axés sur l’analyse, comme le service de nettoyage et la réception, devaient s’en remettre à l’équipe de gestion des revenus pour obtenir des rapports et des informations analytiques.

« Lorsque nous avons commencé à utiliser Cognos Business Intelligence, nous nous en servions pour des rapports standard, pour connaître le taux d’occupation des hôtels, les chambres disponibles à la réservation, des informations de base très simples », explique Jesse Sturges, directeur du marketing stratégique au Mohegan Sun.

Après une mise à niveau vers la plateforme IBM Cognos Analytics 11, un tout nouveau monde d’outils intuitifs est devenu disponible, et d’autres départements du Mohegan Sun ont pu les exploiter (et pas seulement l’équipe de gestion des revenus).

« À mesure que l’équipe s’est familiarisée avec Cognos Analytics, en utilisant plusieurs tableaux et en obtenant les informations dont nous avions réellement besoin, nous avons pu non seulement favoriser notre propre prise de décision, mais aussi celle d’autres départements », déclare M. Sturges.

Pour aider l’équipe du Mohegan Sun à se familiariser avec la nouvelle version du logiciel Cognos Analytics, un groupe d’experts du IBM Business Partner LPA Software Solutions les a formés aux rapports, aux tableaux de bord, aux modules de données et bien plus encore.

Au cours de leur session de formation interne d’une semaine, les idées ont fusé. C’est alors que l’équipe de gestion des revenus a eu l’idée ingénieuse d’utiliser les tableaux de bord interactifs de Cognos Analytics pour les opérations de nettoyage et de réception.

« Pour les personnes chargées des rapports, Cognos Analytics offrait de nouvelles fonctionnalités, mais les tableaux de bord ne semblaient pas, au départ, constituer une aide directe », explique M. Sturges. « Nous nous sommes ensuite rendu compte que si nous pouvions fournir aux autres départements des tableaux de bord en libre-service, nous n’aurions plus à leur apporter notre assistance et nous pourrions ainsi consacrer plus de temps à d’autres tâches. »

La création de tableaux de bord pour le nettoyage et la réception permettrait à ces services de devenir plus autonomes tout en apportant des améliorations opérationnelles significatives et des gains de temps. Ils auraient la possibilité de modifier immédiatement les informations et la présentation visuelle, de personnaliser les détails et de filtrer les données en fonction des besoins spécifiques de chaque équipe.

« Il nous a fallu quelques semaines pour obtenir des tableaux de bord correspondant à ce que nous voulions vraiment. La création des fichiers de données back-end et des modules de données a pris un certain temps, mais nous sommes désormais beaucoup plus efficaces. Nous pouvons mettre en œuvre des changements ou ajouter des informations très facilement », explique Mme. Thibdeau.