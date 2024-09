Pour le gouvernement de Miami-Dade, la première étape a été de trouver un partenaire technologique capable de l'aider à concrétiser sa vision d'un comté plus intelligent.

« Nous sommes fidèles à IBM Cognos depuis la fin des années 90 », explique Carmen Suarez. « Aussi, IBM semblait tout indiqué pour rendre notre espace public plus intelligent, car l'entreprise propose dans ce domaine un cadre à proprement parler. Il ne s'agit pas d'un conglomérat de produits disjoints : tout fonctionne comme une suite de façon unifiée. »

Le comté de Miami-Dade a commencé par implémenter la technologie IBM Intelligent Water pour suivre les fuites d'eau dans ses parcs municipaux. La solution a été conçue pour alerter les gestionnaires chaque fois qu'une fuite est détectée, minimisant ainsi la perte en eau et réduisant les coûts.

« Nous avons économisé plus d'un million de dollars la première année où nous avons commencé à utiliser la nouvelle solution de gestion de l'eau », se réjouit Carmen Suarez. « Et nous avons pu consacrer cet argent à d’autres services que nous avions auparavant du mal à financer. Ce succès nous a donné la confiance nécessaire pour commencer à travailler sur des solutions similaires pour nos autres secteurs d’activité. »

« Fait intéressant, ce système de détection des fuites n'a pas seulement été utile pour notre service des parcs. Il a aussi permis d'alerter notre service de police sur différents crimes. Par exemple, nous avons ainsi pu repérer des vols de canalisations en cuivre dans nos systèmes de gicleurs, et même démanteler un réseau qui détournait l’eau d’un parc voisin pour faire tourner son service de lavage de voitures ! »

Nous avions déjà dans l'idée de développer une application de maintien de l'ordre plus intelligente, et cela nous donnait un avant-goût prometteur du type de choses qui deviendraient possibles en tirant vraiment le meilleur parti de nos données. »

Le comté de Miami-Dade a décidé de créer un centre de criminalité en temps réel basé sur la solution IBM Intelligent Operations Center pour regrouper et analyser les flux de données en temps réel de nombreux services et systèmes du comté, y compris les caméras de circulation et de sécurité qui reposent sur la technologie de l'Internet des objets (IdO). Lorsque le système détecte une activité suspecte, il déclenche des alertes pour les opérateurs du centre de criminalité afin qu'ils puissent déterminer rapidement la meilleure façon d'agir. Les informations sont affichées dans des graphiques et des tableaux de bord intuitifs qui facilitent la prise de décision.

« En utilisant IBM Intelligent Operations Center comme data hub, nous avons pu réaliser des progrès exceptionnels dans le maintien de l'ordre et la sécurité publique », se félicite Carmen Suarez. « Prenons les caméras, par exemple. Grâce à IBM Video Analytics nous pouvons reconnaître les événements suspects et générer des alertes. Imaginons qu'une personne saute par-dessus la clôture d'un parc fermé au public. Le logiciel lance une détection d'objets pour vérifier qu'il s'agit bien d'une personne (et non d'un chat) et déterminer si l'activité est suspecte et mérite d'être étudiée plus avant. Toute l'analyse et la génération d'alertes se font automatiquement, de sorte que les forces de l'ordre peuvent prendre des mesures immédiates sans avoir à examiner manuellement des heures d'images provenant des différents flux vidéo. »

Le comté a également intégré une solution tierce de détection des coups de feu, appelée ShotSpotter, avec le logiciel IBM Intelligent Operations Center. Grâce aux microphones intégrés des caméras urbaines des quartiers à forte criminalité, ShotSpotter peut détecter le son des coups de feu, trianguler leur origine et relayer l'information au centre de lutte contre la criminalité en temps réel, ce qui permet aux agents d'arriver plus rapidement sur les lieux et d'être mieux préparés pour protéger les citoyens en cas de danger.

IBM Intelligent Operations Center est également intégré à la solution IBM Cognos Analytics du comté de Miami-Dade. « Nous utilisions depuis de nombreuses années le logiciel Cognos pour générer toutes sortes de rapports. Maintenant, les données que nous collectons dans Intelligent Operations Center alimentent directement ces rapports, ce qui donne à la direction une vue plus détaillée et actualisée du comté », souligne Carmen Suarez.

Elle ajoute : « Les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de Cognos Analytics sont très puissantes, notamment en termes de visualisation. Grâce à elles, nous pouvons facilement synthétiser les données dans divers formats graphiques simples à comprendre. »