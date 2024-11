Le partenariat entre Medtronic et IBM a été un véritable catalyseur d'efficacité et de précision, générant des bénéfices quantifiables pour l'entreprise. La mise en œuvre de la solution Microsoft GenAI, en collaboration avec IBM Consulting, a révolutionné l'extraction d'informations essentielles sur les matériaux à partir de dessins d'ingénierie, atteignant un taux de précision de 90 %. Cette précision remarquable a non seulement redéfini les normes du secteur, mais a également permis de libérer les ressources humaines de Medtronic, en réduisant considérablement le besoin de vérification manuelle et en les réaffectant à des tâches plus stratégiques. Par ailleurs, la solution a fait preuve d'une précision remarquable de plus de 85 % dans l'extraction des numéros de pièces, minimisant ainsi les erreurs et optimisant le processus d'identification. Ces améliorations ont non seulement permis de gagner un temps précieux, mais aussi de réduire les coûts opérationnels, illustrant ainsi le pouvoir transformateur de la technologie d'IA innovante.

De plus, la convergence de la technologie OCR d'Azure Document Intelligence et du framework RAG, alimenté par les modèles Azure OpenAI, a donné naissance à une approche unifiée et élégante pour l'extraction et le traitement des données. Cette intégration a permis de réduire considérablement l'effort manuel, ce qui a permis à Medtronic de traiter et d'analyser les documents de conception technique plus efficacement. La capacité à numériser et extraire avec précision les attributs techniques des documents a non seulement permis de réduire considérablement le temps de travail manuel, mais a également amélioré la productivité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. En stockant les attributs clés dans une base de données et en les présentant via une application de recherche intuitive, Medtronic a amélioré l'accessibilité des données et facilité l'analyse efficace, ce qui a permis d'améliorer ses processus décisionnels et son agilité opérationnelle.