Les habitudes et les comportements d’achat sont très différents aux Émirats arabes unis et ailleurs dans le monde. La demande provient d’un mélange de consommateurs issus de nombreuses nationalités et l’entreprise ne peut pas stéréotyper les consommateurs en associant les nationalités aux assortiments d’articles. Cette stratégie n’est plus efficace dans la région.

Pour alimenter les décisions fondées sur les données, Majid Al Futtaim Retail disposait d’un entrepôt de données et d’une solution analytique sur site. Mais pour fonctionner correctement, le système exigeait de trop nombreuses interventions manuelles. Le codage des scripts SQL était trop lent pour répondre à la demande croissante de données et à la complexité du marché, en particulier après le lancement par Carrefour d’un nouveau programme de fidélisation de la clientèle et le quasi-doublement de ses implantations régionales.