L’assureur a travaillé avec IBM® Software Services for WebSphere pour déployer le logiciel IBM® WebSphere afin de mettre à jour et d’améliorer les performances du système.

Description du défi Pour améliorer la productivité et la disponibilité, cette compagnie d’assurance souhaitait mettre ses systèmes à niveau.

WebSphere Application Server est la plateforme de notre système de nouvelle génération et exécute 26 environnements différents, soit 80 % ou plus de nos activités critiques. C’est un plaisir pour moi d’affirmer que nous n’avons rencontré aucun problème depuis la mise à niveau. Director of IT Insurance Company