En 2017, ANZ a approché IBM Research avec un certain nombre de processus commerciaux qu’elle souhaitait numériser, parmi lesquels le processus autour des garanties bancaires.

Ensemble, la banque et l’équipe de recherche ont identifié la blockchain comme un composant clé d’une solution potentielle susceptible de transformer le cycle de vie de la garantie, y compris l’émission, les modifications, les annulations et les réclamations pour toutes les organisations concernées.

« Nous avons décidé de réaliser un projet de preuve de concept (POC) pour prouver que nous pouvions numériser le processus de garantie bancaire. La blockchain est un sujet qui me passionnait, explique M. Dobson, et nous étions à la recherche d’un cas d’utilisation intersectorielle authentique et unique. Et nous l’avons trouvé. »

« Faire équipe avec IBM a été une décision très facile à prendre. Notre cas d’utilisation était celui d’une entreprise et nous avions besoin d’une solution de niveau bancaire, le type de solution qu’IBM nous semblait capable d’offrir. »

ANZ a invité une autre banque, Westpac, à rejoindre le POC. Scentre Group Limited, une société de centres commerciaux et un client des deux banques, a également accepté de participer. Propulsé par la IBM Blockchain Platform sur IBM Cloud, le fameux POC a appliqué la technologie de registre distribué (DLT) sécurisée, transparente et immuable de la blockchain pour standardiser et gérer les garanties bancaires.

« L’une des grandes forces de la blockchain dans un environnement d’entreprise est le rapprochement des informations entre plusieurs parties. Ce n’est pas parce que nous ne faisons pas confiance à ces parties que nous voulons simplement nous assurer que nos systèmes peuvent communiquer parfaitement les uns avec les autres », explique M. Dobson.

Lisez le livre blanc avec les résultats du POC.

En 2019, la Commonwealth Bank of Australia (CBA) a rejoint ANZ, Westpac, Scentre Group et une équipe blockchain d’IBM Global Business Services ainsi que l’équipe IBM Research pour former le consortium connu sous le nom de Lygon 1B Pty Ltd. Ensemble, les entreprises ont entrepris de concevoir et de développer un prototype de production utilisant des données en temps réel afin de créer des garanties juridiquement contraignantes pour la location de biens commerciaux.

En juin 2020, les dirigeants du consortium Lygon ont décidé que la solution présentait un intérêt commercial et ont fait appel à IBM Global Technology Services pour fournir et gérer une plateforme de production. Lygon compte également sur les services IBM Security™ pour garantir que la plateforme, qui sera fournie en tant que service, sera conçue pour offrir une disponibilité et une sécurité élevées.

« La commercialisation de la plateforme Lygon représente une étape importante pour la technologie blockchain en Australie et dans le monde. En deux ans, nous sommes passés d’une preuve de concept à une société nouvellement constituée et à une plateforme disponible dans le commerce, à un moment où la demande de numérique n’a jamais été aussi forte », déclare M. Dobson.