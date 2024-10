« L’efficacité et la rapidité sont cruciales pour notre modèle économique. Nous avions besoin d’une solution technologique qui nous permettrait de centraliser et d’automatiser nos processus logistiques afin d’assurer des livraisons précises et dans les délais », explique Marco Pomè, président de Lindbergh.

Lindbergh opère dans le secteur de la gestion des services sur le terrain, un segment du marché prenant en charge le secteur de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO). La société est spécialisée dans les livraisons nocturnes aux techniciens de maintenance de l’industrie manufacturière.



Elle s’est appuyée sur GEP Informatica pour mettre en œuvre une solution d’automatisation des processus proposée par le biais d’un SaaS, en utilisant la flexibilité des services IBM Cloud sur la plateforme IBM Power Virtual Server. Une analyse approfondie a révélé la nécessité d’un système de gestion des transports (TMS) structuré capable d’uniformiser et d’optimiser les processus logistiques.



Solution proposée par GEP Informatica



« Avec SIGEP Transport [logiciel] en mode cloud, nous avons la capacité d’offrir à Lindbergh une flexibilité sans précédent. Il est donc possible de dimensionner ses opérations en fonction des besoins et améliorer considérablement son efficacité opérationnelle », explique Arceo Desideri, chef de projet chez GEP Informatica.



La mise en œuvre de la technologie IBM par le biais de SIGEP Transport promet d’apporter de nombreux avantages à Lindbergh. Voici quelques-uns des principaux résultats attendus :