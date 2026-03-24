LEXXARI by CCG Software Solutions utilise la technologie IBM pour simplifier l’interprétation des polices d’assurance.
L’assurance est complexe. En cas de catastrophe, il est essentiel de prendre des décisions rapides et précises, et la complexité n’est pas sans conséquences. Décoder une police d’assurance complexe peut être un véritable casse-tête tant pour les assurés que pour les professionnels de l’assurance. L’incertitude met tout le monde en danger. Les experts en assurance ne peuvent pas prendre des décisions sûres et cohérentes, les agents passent des heures à relire les longues polices d’assurance pour répondre à des questions élémentaires, et les clients sont de plus en plus mécontents.
Claims Connection Group (CCG), fournisseur de programmes de réparation gérée et IBM Business Partner, souhaitait apporter de la clarté au processus d’indemnisation.
CCG a collaboré avec IBM pour construire LEXXARI, une plateforme intelligente d’interprétation des polices qui lit, résume et interprète les documents denses.
LEXXARI a été co-développé en seulement 14 semaines. En associant leurs domaines d’expertise uniques, IBM et CCG ont pu concevoir des workflows reflétant la manière dont les assureurs, les agents et les assurés interagissent avec les données des polices.
IBM® watsonx a été entraîné sur des polices d’assurance réelles, et des agents IA d’IBM watsonx Orchestrate ont été intégrés à la plateforme pour fournir aux utilisateurs des conseils exploitables, étape par étape.
Le résultat fut une plateforme fluide, pilotée par l’IA, qui transforme des heures d’examen manuel en informations immédiates.
LEXXARI accélère l’examen des polices de 70 %, réduisant le temps de révision manuelle de quelques heures à seulement quelques minutes. Les assurés et les professionnels de l’assurance reçoivent désormais des informations cohérentes et précises, ce qui améliore la communication et la confiance au cours du processus d’indemnisation. Une meilleure compréhension de la couverture a permis de réduire de 40 % le nombre de demandes d’indemnisation non justifiées, et de 60 % les appels post-tempête.
À l’avenir, CCG prévoit d’étendre LEXXARI à d’autres secteurs, notamment l’automobile, le juridique, les services publics et l’éducation, pour apporter de la clarté partout où une documentation dense affecte la prise de décisions critiques.
CCG est un fournisseur de programme de réparation gérée qui s’attache à rationaliser et optimiser le processus d’indemnisation pour les assurés, les fournisseurs, les agents, les courtiers et les assureurs. CCG Software Solutions, une division de CCG, modernise l’écosystème de l’assurance de biens avec son produit phare, LEXXARI.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.