CCG a collaboré avec IBM pour construire LEXXARI, une plateforme intelligente d’interprétation des polices qui lit, résume et interprète les documents denses.

LEXXARI a été co-développé en seulement 14 semaines. En associant leurs domaines d’expertise uniques, IBM et CCG ont pu concevoir des workflows reflétant la manière dont les assureurs, les agents et les assurés interagissent avec les données des polices.

IBM® watsonx a été entraîné sur des polices d’assurance réelles, et des agents IA d’IBM watsonx Orchestrate ont été intégrés à la plateforme pour fournir aux utilisateurs des conseils exploitables, étape par étape.

Le résultat fut une plateforme fluide, pilotée par l’IA, qui transforme des heures d’examen manuel en informations immédiates.