Les Mills est une entreprise mondiale spécialisée dans le fitness qui propose des entraînements collectifs fondés sur la science, des solutions numériques immersives ainsi que des programmes dont l’efficacité a été prouvée.

Pour soutenir son expansion mondiale rapide, l’entreprise a cherché à moderniser et à consolider ses systèmes fragmentés. Les équipes financières s’appuyaient sur Microsoft Dynamics AX 2009, qui fonctionnait sur une infrastructure locale obsolète et reposait sur des workflows manuels et papier. Le traitement manuel des paiements entre plusieurs fournisseurs entraînait des rapports incohérents, ce qui causait des retards, des omissions et des problèmes de rapprochement. De plus, la facturation des abonnements et la comptabilisation des revenus étaient gérées en dehors du système, ce qui augmentait le risque d’erreurs et d’audits défavorables.

Toutes ces insuffisances, et l’insatisfaction qu’elles engendraient, se sont accrues à mesure que la base d’utilisateurs de l’entreprise s’est élargie après l’acquisition de nouvelles franchises. Les Mills a compris qu’il était urgent de mettre en place un système ERP cloud évolutif afin d’uniformiser ses finances à l’échelle mondiale, d’améliorer la gestion de la conformité et de gagner en efficacité.