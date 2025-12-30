Les Mills et IBM renforcent l’efficacité et l’automatisation grâce à la transformation ERP
Les Mills est une entreprise mondiale spécialisée dans le fitness qui propose des entraînements collectifs fondés sur la science, des solutions numériques immersives ainsi que des programmes dont l’efficacité a été prouvée.
Pour soutenir son expansion mondiale rapide, l’entreprise a cherché à moderniser et à consolider ses systèmes fragmentés. Les équipes financières s’appuyaient sur Microsoft Dynamics AX 2009, qui fonctionnait sur une infrastructure locale obsolète et reposait sur des workflows manuels et papier. Le traitement manuel des paiements entre plusieurs fournisseurs entraînait des rapports incohérents, ce qui causait des retards, des omissions et des problèmes de rapprochement. De plus, la facturation des abonnements et la comptabilisation des revenus étaient gérées en dehors du système, ce qui augmentait le risque d’erreurs et d’audits défavorables.
Toutes ces insuffisances, et l’insatisfaction qu’elles engendraient, se sont accrues à mesure que la base d’utilisateurs de l’entreprise s’est élargie après l’acquisition de nouvelles franchises. Les Mills a compris qu’il était urgent de mettre en place un système ERP cloud évolutif afin d’uniformiser ses finances à l’échelle mondiale, d’améliorer la gestion de la conformité et de gagner en efficacité.
En partenariat avec IBM Consulting, l’entreprise Les Mills s’est lancée dans une transformation financière mondiale en remplaçant son système Microsoft Dynamics AX 2009 existant par la nouvelle solution Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, normalisant ainsi ses processus et facilitant son évolutivité dans plusieurs régions.
Sur cette base, Les Mills a automatisé la comptabilité d’exercice IFRS 15 de fin de mois grâce à l’intégration transparente de la facturation des abonnements de Les Mills Plus (LM+), améliorant ainsi la gestion de la conformité et la précision. En outre, l’entreprise a automatisé les rapprochements bancaires grâce à l’intégration des banques HSBC et ASB, accélérant ainsi les clôtures de fin de mois et réduisant les efforts manuels.
Poursuivant ses efforts en matière d’innovation, l’entreprise a introduit des méthodes de rapprochement modernes et Microsoft Copilot afin de fournir des informations pilotées par l’IA et d’améliorer la productivité. Des améliorations continues, telles que l’intégration des paiements des ventes Web et l’automatisation des frais de retard de paiement, ont encore renforcé son écosystème financier numérique.
Grâce à la transformation de ses systèmes financiers, Les Mills a obtenu de solides résultats opérationnels et financiers.
Soutenu par l’expertise d’IBM et son approche axée sur l’automatisation, Les Mills fonctionne désormais avec plus d’agilité, d’évolutivité et de confiance pour stimuler l’innovation et la croissance continues.
Les Mills est une entreprise mondiale de fitness qui collabore avec plus de 20 000 clubs à travers le monde. Elle propose des entraînements collectifs fondés sur la science, des solutions de fitness numériques immersives et des programmes emblématiques tels que BODYPUMP et BODYCOMBAT. Avec pour mission de créer une planète en meilleure forme physique, Les Mills combine musique, mouvement et technologie pour inspirer des millions de personnes dans le monde entier.
IBM Consulting aide les entreprises à mettre en place des stratégies de données et d’analyse pilotées par l’IA, ainsi que des services d’externalisation financière et comptable. Des architectures de données modernes aux processus automatisés de l’approvisionnement au paiement (« procure-to-pay »), en passant par le reporting, IBM Consulting fournit des informations fiables, une gestion efficace de la conformité et une innovation évolutive pour toutes vos opérations.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et IBM Consulting sont des marques de commerce d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Microsoft est une marque de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.