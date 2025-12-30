Stimuler l’innovation financière avec Microsoft Dynamics 365

Les Mills est une entreprise mondiale spécialisée dans le fitness qui propose des entraînements collectifs fondés sur la science, des solutions numériques immersives ainsi que des programmes dont l’efficacité a été prouvée.

Pour soutenir son expansion mondiale rapide, l’entreprise a cherché à moderniser et à consolider ses systèmes fragmentés. Les équipes financières s’appuyaient sur Microsoft Dynamics AX 2009, qui fonctionnait sur une infrastructure locale obsolète et reposait sur des workflows manuels et papier. Le traitement manuel des paiements entre plusieurs fournisseurs entraînait des rapports incohérents, ce qui causait des retards, des omissions et des problèmes de rapprochement. De plus, la facturation des abonnements et la comptabilisation des revenus étaient gérées en dehors du système, ce qui augmentait le risque d’erreurs et d’audits défavorables.

Toutes ces insuffisances, et l’insatisfaction qu’elles engendraient, se sont accrues à mesure que la base d’utilisateurs de l’entreprise s’est élargie après l’acquisition de nouvelles franchises. Les Mills a compris qu’il était urgent de mettre en place un système ERP cloud évolutif afin d’uniformiser ses finances à l’échelle mondiale, d’améliorer la gestion de la conformité et de gagner en efficacité.

50 % Efficacité des écritures comptables de fin de mois 50 % Réduction des efforts comptables internes ~ 50 % Gain de temps
S’appuyant sur un partenariat de plus de sept ans, IBM a fourni à Les Mills une plateforme financière moderne et automatisée, améliorant l’efficacité, la conformité et l’évolutivité de son client pour lui permettre d’obtenir des résultats mesurables.
Akshay Sureka Partenaire associé IBM Consulting
Renforcer l’automatisation et l’innovation

En partenariat avec IBM Consulting, l’entreprise Les Mills s’est lancée dans une transformation financière mondiale en remplaçant son système Microsoft Dynamics AX 2009 existant par la nouvelle solution Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, normalisant ainsi ses processus et facilitant son évolutivité dans plusieurs régions.

Sur cette base, Les Mills a automatisé la comptabilité d’exercice IFRS 15 de fin de mois grâce à l’intégration transparente de la facturation des abonnements de Les Mills Plus (LM+), améliorant ainsi la gestion de la conformité et la précision. En outre, l’entreprise a automatisé les rapprochements bancaires grâce à l’intégration des banques HSBC et ASB, accélérant ainsi les clôtures de fin de mois et réduisant les efforts manuels.

Poursuivant ses efforts en matière d’innovation, l’entreprise a introduit des méthodes de rapprochement modernes et Microsoft Copilot afin de fournir des informations pilotées par l’IA et d’améliorer la productivité. Des améliorations continues, telles que l’intégration des paiements des ventes Web et l’automatisation des frais de retard de paiement, ont encore renforcé son écosystème financier numérique.
Avec IBM, vous bénéficiez d’une expertise éprouvée, d’une rentabilité optimale et d’une plateforme propice à l’innovation.
Responsable de la plateforme technologique Les Mills
Réduire les coûts et améliorer la productivité

Grâce à la transformation de ses systèmes financiers, Les Mills a obtenu de solides résultats opérationnels et financiers.

  • Transférer la gestion de son Microsoft Dynamics AX 2009 sur site vers IBM a permis de réaliser des économies de près de 50 % et d’optimiser la gestion des licences.

  • La mise en œuvre de Microsoft Dynamics 365 avec des fonctions standardisées a simplifié les déploiements, a réduit le coût total de possession et a amélioré l’efficacité des opérations à l’échelle mondiale.

  • L’automatisation des processus de facturation des abonnements, de comptabilisation des revenus et de rapprochement bancaire grâce à l’importation automatisée des relevés a permis de réduire le temps de traitement jusqu’à 70 %, d’accélérer la clôture de fin de mois et d’améliorer la précision et la gestion de la conformité.

  • La mise en place de rapports en temps réel a permis d’obtenir une visibilité financière instantanée sur les centres de coûts, de renforcer les contrôles et de réduire le travail manuel.

  • La rationalisation des processus de clôture financière a amélioré l’agilité opérationnelle et permis de gagner 50 % en efficacité dans les écritures comptables de fin de mois.

  • La simplification du processus de rapprochement a réduit de 50 % les efforts comptables internes et amélioré la transparence interentreprise.

  • L’accélération des opérations liées au chiffre d’affaires grâce à l’automatisation des services de chiffre d’affaires dans LM+ a amélioré l’utilisation des ressources et permis un gain de temps de 50 %.

Soutenu par l’expertise d’IBM et son approche axée sur l’automatisation, Les Mills fonctionne désormais avec plus d’agilité, d’évolutivité et de confiance pour stimuler l’innovation et la croissance continues.
À propos de Les Mills

Les Mills est une entreprise mondiale de fitness qui collabore avec plus de 20 000 clubs à travers le monde. Elle propose des entraînements collectifs fondés sur la science, des solutions de fitness numériques immersives et des programmes emblématiques tels que BODYPUMP et BODYCOMBAT. Avec pour mission de créer une planète en meilleure forme physique, Les Mills combine musique, mouvement et technologie pour inspirer des millions de personnes dans le monde entier.

Composants de la solution IBM Consulting Services de conseil financier d’IBM
Développer l’automatisation et les connaissances en matière d’IA

IBM Consulting aide les entreprises à mettre en place des stratégies de données et d’analyse pilotées par l’IA, ainsi que des services d’externalisation financière et comptable. Des architectures de données modernes aux processus automatisés de l’approvisionnement au paiement (« procure-to-pay »), en passant par le reporting, IBM Consulting fournit des informations fiables, une gestion efficace de la conformité et une innovation évolutive pour toutes vos opérations.

 En savoir plus sur IBM Consulting
