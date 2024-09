« Leolo IT est ravi de s'associer à IBM pour développer les workloads Informix existantes de nos clients et découvrir comment watsonx.data peut consolider leurs données en une seule couche pour l'analyse et l'IA. À l'instar des synergies menées conjointement par Leolo IT et IBM, où IBM Informix et watsonx.ai sont utilisés notamment pour l'amélioration de la gestion des documents, Leolo IT a hâte de tirer parti du connecteur IBM Informix pour débloquer, en utilisant IBM Informix et watsonx.data, des informations puissantes pour notre base de clients grâce à des applications d'IA avancées. »

Henri Cujass

Directeur technique

Leolo IT & Media Consulting GmbH