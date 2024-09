Legal & General est l’un des plus grands prestataires de services de retraite du Royaume-Uni, avec plus d’un million de retraités répartis entre ses activités de détail et institutionnelles.

Alex McArthur, responsable principal de projet chez Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, confirme : « Ces dernières années, nous avons considérablement élargi notre clientèle. Cette croissance s’explique par divers facteurs, notamment la législation britannique qui oblige tous les employeurs à inscrire automatiquement leurs employés à un régime de retraite, et les transferts de risque liés aux retraites, c’est-à-dire les achats de rentes en gros impliquant un régime de retraite à prestations définies concluant un contrat d’assurance avec des assureurs spécialisés, comme Legal & General ».

Pour gérer ses activités, Legal & General s’appuie sur ses systèmes numériques. L’organisation utilise un ensemble d’applications, Asset and Liability Payment Services (ALPS), pour effectuer toutes les opérations, depuis la génération de devis et de lettres pour les clients jusqu’au calcul de la valeur totale de chaque régime de retraite. Pendant des décennies, ce système fonctionnait sur site sur la plateforme IBM Z.

M. McArthur explique : « Au fil des ans, il est devenu de plus en plus difficile de maintenir, d’étendre et de faire évoluer ALPS pour répondre aux besoins changeants de l’entreprise. Depuis 20 ans, ALPS fournit avec succès des prestations aux clients de Legal & General, et nous voulons assurer la longévité de ce service pour les décennies à venir ».

Il poursuit : « Notre objectif ultime est de transformer ALPS en un écosystème moderne de services faiblement couplés qui offrent la sécurité, l’agilité et la résilience nécessaires pour répondre à nos besoins commerciaux à long terme. Comme première étape de ce voyage, nous avons décidé de migrer vers le cloud Azure ».