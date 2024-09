Contrôle accru sur un environnement cloud mondial Lorsqu’un grand constructeur automobile mondial a cherché à renforcer la sécurité de son environnement multicloud hybride, il s’est tourné vers IBM Consulting et Palo Alto Networks. Le constructeur automobile souhaitait mieux contrôler son environnement mondial de services cloud. Plus précisément, il souhaitait pouvoir identifier et corriger facilement les erreurs de configuration et les vulnérabilités potentielles.

Plus de 70 Plus de 70 comptes cloud surveillés et contrôlés depuis Prisma Cloud Plus de 60 000 Sur plus de 60 000 alertes en 2023, identification précise des 7 % nécessitant une analyse

Une solution complémentaire d’IBM Consulting et de Palo Alto IBM Cybersecurity Services, qui fait partie d’IBM Consulting, a aidé le constructeur automobile à planifier et à lancer un service de sécurité géré continu avec le logiciel Palo Alto Networks Prisma Cloud pour la gestion de la posture de sécurité dans le cloud (CSPM) (lien externe à ibm.com). La collaboration a débuté par un atelier de design thinking. IBM Cybersecurity Services a aidé le constructeur automobile à définir ses exigences et ses indicateurs de performance clés. De plus, l’équipe IBM a mené une évaluation rapide de la sécurité à l’aide de Prisma Cloud pour démontrer les résultats potentiels. Une fois implémentée, la solution a atteint plusieurs objectifs : Intégration de Prisma Cloud avec d’autres outils, notamment le logiciel de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) du client et ServiceNow, une solution de billetterie.

Conception et configuration du tableau de bord et des rapports CSPM pour s’aligner sur les exigences de conformité et les normes de production de rapports du constructeur automobile.

Développement de processus de résolution conformément à la stratégie de sécurité cloud du client, qui exige que les résolutions soient attribuées sur la base de groupes de comptes d’applications et/ou d’unités commerciales. Au fur et à mesure de l’avancée du projet, IBM Cybersecurity Services a organisé une séance d’information détaillant ce qui avait été exécuté, les configurations actuelles et la manière dont le client pouvait exploiter davantage les capacités de Prisma Cloud. IBM Cybersecurity Services continue de gérer les services à l’aide de la solution Prisma Cloud, fournissant au constructeur automobile des mesures correctives continues, l’administration des politiques et la surveillance des alertes.