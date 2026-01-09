En collaboration avec IBM et nFlo (partenaire IBM Silver), LDS a adopté l’IA dans le but d’accélérer et de simplifier le processus de protection de la propriété intellectuelle. À l’aide du studio IBM watsonx.ai, nFlo a mis au point PatentPro AI afin d’aider les cabinets de brevets à réduire les tâches manuelles fastidieuses dans le cadre de projets liés à la propriété intellectuelle. L’adoption de cette solution a permis à LDS d’accélérer les étapes clés de son workflow en matière de propriété intellectuelle, telles que les recherches de brevets.

Désormais, au lieu de passer d’innombrables heures à rechercher et à examiner manuellement des bases de données, les agents peuvent décrire les inventions en langage naturel et laisser PatentPro AI utiliser des intégrations API pour faire apparaître les brevets pertinents, accompagnés de scores de confiance.

PatentPro AI ayant été créé pour les secteurs qui traitent régulièrement des informations commercialement sensibles, LDS a également pu s’assurer que sa solution intégrait de solides capacités en matière de sécurité des informations sur les clients et de gouvernance des données.