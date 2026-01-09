LDS Łazewski Depo & Partners s’associe à nFlo pour aider les agents de brevets grâce à la technologie IBM watsonx.
Les cabinets spécialisés dans la propriété intellectuelle sont soumis à une pression croissante pour offrir une protection efficace avec des budgets réduits, car l’inflation et l’incertitude économique réduisent les fonds alloués à la R&D. LDS Łazewski Depo & Partners, un cabinet de premier plan basé à Varsovie qui compte plus de 40 spécialistes de la propriété intellectuelle, dont des avocats, des agents de brevets et des spécialistes des marques de commerce, a rencontré des difficultés similaires.
Les recherches manuelles de brevets prenaient beaucoup de temps, ce qui entraînait le risque de passer à côté de publications essentielles et engendrait d’éventuelles responsabilités. La rédaction des demandes était également fastidieuse et sujette aux erreurs humaines, ce qui augmentait le risque de passer à côté d’erreurs pouvant entraîner le rejet des demandes.
Afin de relever ces défis, LDS a cherché à rationaliser ses processus de travail afin de mieux servir ses clients.
En collaboration avec IBM et nFlo (partenaire IBM Silver), LDS a adopté l’IA dans le but d’accélérer et de simplifier le processus de protection de la propriété intellectuelle. À l’aide du studio IBM watsonx.ai, nFlo a mis au point PatentPro AI afin d’aider les cabinets de brevets à réduire les tâches manuelles fastidieuses dans le cadre de projets liés à la propriété intellectuelle. L’adoption de cette solution a permis à LDS d’accélérer les étapes clés de son workflow en matière de propriété intellectuelle, telles que les recherches de brevets.
Désormais, au lieu de passer d’innombrables heures à rechercher et à examiner manuellement des bases de données, les agents peuvent décrire les inventions en langage naturel et laisser PatentPro AI utiliser des intégrations API pour faire apparaître les brevets pertinents, accompagnés de scores de confiance.
PatentPro AI ayant été créé pour les secteurs qui traitent régulièrement des informations commercialement sensibles, LDS a également pu s’assurer que sa solution intégrait de solides capacités en matière de sécurité des informations sur les clients et de gouvernance des données.
PatentPro AI a eu un impact positif presque immédiat sur LDS, en lui permettant de gagner du temps sur les recherches et en améliorant la fiabilité des résultats. Libérés des tâches manuelles, les agents peuvent désormais se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que le conseil stratégique et les évaluations techniques. S’appuyant sur le succès des recherches de brevets, LDS prévoit de tester PatentPro AI pour la rédaction, ce qui permettra aux équipes de saisir des versions abrégées de leurs arguments, que la solution pourra ensuite développer en projets de demandes de brevets complets pour examen. À mesure que l’adoption de PatentPro AI se généralise, LDS prévoit de traiter davantage de projets chaque année tout en maintenant et en dépassant le niveau exceptionnel de qualité de service auquel le cabinet aspire.
Fondé en 1995, LDS Łazewski Depo & Partners fournit à ses clients une expertise de premier ordre en matière de propriété intellectuelle, partout en Pologne. Basée à Varsovie, son équipe de plus de 40 professionnels et employés de soutien comprend des avocats, des agents de brevets et des spécialistes des marques de commerce.
Basée à Varsovie, en Pologne, la société nFlo est spécialisée dans les solutions complètes d’infrastructure informatique, de cybersécurité et d’intelligence artificielle. Fournissant des services de conseil, de mise en œuvre, de maintenance et d’audit de haute qualité, elle s’efforce de garantir la fiabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes informatiques de ses clients.
