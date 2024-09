Pour aider les sociétés de l’alliance à générer plus efficacement de la valeur client, Länsförsäkringar AB a cherché une nouvelle génération d’outils financiers adaptés à l’entreprise et basés sur l’IA. Utilisant les solutions de Business Intelligence et de gestion des performances de Cognos depuis plusieurs années, les dirigeants ont décidé de passer à une plateforme Cognos moderne.

En collaboration avec Attollo AB, partenaire commercial IBM, Länsförsäkringar AB a d’abord déployé IBM Planning Analytics pour la planification, la budgétisation et les prévisions à l’échelle du groupe. L’organisation s’est appuyée sur son système sur site pour gérer une source unique de données de performances de haute qualité extraites du grand livre et des applications de ressources humaines, accessibles à partir de tableaux de bord conviviaux. Elle a aussi mis à profit l’automatisation et l’intelligence des solutions pour élaborer des modèles pilotés robustes et transformer ses processus financiers afin d’impliquer davantage les responsables.

Attollo soutient également la conception d’une nouvelle solution IBM Cognos Analytics pour la préparation, l’analyse et la visualisation des données. « En tant que partenaire d’implémentation, Attollo est un élément important de notre parcours », explique Peter Ivert. « L’équipe nous a aidés à développer le système Planning Analytics et à l’adapter à nos besoins ; tout ce travail de développement est maintenant mis à profit pour accélérer le déploiement de Cognos Analytics. »

Plusieurs facteurs ont déterminé le choix de Länsförsäkringar AB pour la solution Cognos Analytics par rapport à l’offre d’un concurrent. « Sa facilité d’utilisation a obtenu de très bons résultats dans notre évaluation », explique Christoffer Zielfelt, contrôleur de gestion groupe. « C’est aussi une plateforme de reporting d’entreprise plus complète et à grande échelle. »

Une fois la solution déployée, les managers et autres décideurs peuvent utiliser les fonctionnalités de tableau de bord en libre-service pour créer rapidement des diagrammes, des graphiques et des tableaux interactifs. Ils peuvent également approfondir leur analyse pour extraire davantage d’informations, générer des rapports personnalisés et demander des recommandations à un chatbot alimenté par l’IA.

Ces nouvelles solutions Cognos complètent le logiciel IBM Cognos Controller utilisé de longue date par la société pour les opérations de clôture, de consolidation et de reporting. Grâce à elles, l’organisation est plus efficace dans la prise en charge de ses exigences internes complexes et de ses obligations de conformité avec les multiples réglementations gouvernementales et sectorielles.