En décembre 2020, les 33 services de KNPC utilisaient Easy Memo pour partager, modifier, signer et stocker les notes internes et les correspondances, soit 168 divisions et quelque 5 000 employés. Au total, KNPC a automatisé 26 processus métier clés.

Les avantages de la nouvelle solution ont été rapides et remarquables. Tout d’abord, le cycle moyen de préparation de la correspondance critique est passé de cinq jours à trois heures. L’entreprise n’a plus besoin de coursiers ni de stockage de papier. Son utilisation du papier et de l’encre a considérablement diminué, soit environ 80 arbres épargnés et 303 cartouches d’encre économisées jusqu’à présent.

Les modifications sont désormais plus faciles et rapides à traiter, même pour les documents qui font l’objet de nombreuses modifications successives. La solution permet également aux employés de suivre leurs notes internes à mesure qu’elles circulent dans l’entreprise, ce qui facilite la détection et l’élimination des goulots d’étranglement.

De plus, les dépenses de main-d’œuvre liées au classement des documents physiques – environ 6 KWD par dossier – ont été éliminées, tout comme celles liées aux erreurs de classement (37 KWD) et à la reproduction des documents perdus (68 KWD). Avec Easy Memo, les employés de KNPC passent en moyenne environ 75 % de temps en moins sur la correspondance interne que par le passé.

Aujourd’hui, le service informatique examine comment pousser plus loin la rationalisation des processus avec IBM et Easy Memo. « Nous étudions la reconnaissance vocale basée sur Watson, et nous sommes aussi très intéressés par l’automatisation robotisée des processus (RPA) pour éliminer certaines tâches fastidieuses », conclut par Anfal Al Rashed.