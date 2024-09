La Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) (lien externe à ibm.com), plus communément appelée Krungsri, est le cinquième plus grand groupe financier en Thaïlande en termes d'actifs, de prêts et de dépôts, et est l'une des banques d'importance systémique intérieure (D-SIB) de Thaïlande qui existe depuis 73 ans dans le pays. Krungsri est un membre stratégique du Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), le plus grand groupe financier du Japon et l’une des plus grandes organisations financières du monde. Krungsri fournit une gamme complète de produits bancaires, de crédits à la consommation, d’investissements, de gestion d’actifs et d’autres produits et services financiers aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises par l’intermédiaire de 700 succursales (663 succursales bancaires et 37 succursales automobiles) et de plus de 35 000 points de service à l’échelle nationale. Le groupe Krungsri est le plus grand émetteur de cartes en Thaïlande avec 8,6 millions de cartes de crédit, de financement des ventes et de comptes de prêts personnels dans son portefeuille ; un important fournisseur de services de financement automobile (Krungsri Auto) ; l’une des sociétés de gestion d’actifs à la croissance la plus rapide (Krungsri Asset Management) ; et un pionnier de la microfinance (Ngern Tid Lor). Krungsri s'engage fermement à faire preuve du plus haut niveau d'intégrité dans la conduite de ses activités. Toutes les entreprises du groupe Krungsri ont reçu l'accréditation de la coalition d'action collective du secteur privé contre la corruption (CAC) en collaboration avec leurs homologues et les parties prenantes du secteur pour instaurer une approche de tolérance zéro à l'égard de la corruption.