Japan Airlines Co., Ltd. (JAL), qui s’apprêtait à lancer la phase suivante de ses plans de transformation numérique, a été confrontée à un dilemme : devait-elle donner un coup de frein à l’innovation, ou poursuivre son ambitieux programme ?

JAL s’est fixé comme objectif de devenir la compagnie aérienne préférée des gens à l’échelle du monde. Pour se démarquer de la concurrence sur un marché saturé, l’entreprise a élaboré une stratégie totalement axée sur ses valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En guise de première étape vers son objectif, l’entreprise a poursuivi une transformation numérique de grande envergure.

M. Takafumi Asako, responsable dans le service Systèmes d’administration généraux et Planification et promotion IT chez JAL, se souvient : « Pendant de nombreuses années, nous nous sommes appuyés sur des applications SAP ERP pour gérer nos activités. Ensuite, nous avons été confrontés à la fin de service de SAP ECC (pour la finance et la comptabilité), de SAP EC-CS (pour la consolidation) et de Business Warehouse, qui arrivera en 2025. Nous avons dû relever le défi de concevoir un système financier nouvelle génération, et notamment déterminer s’il fallait continuer à utiliser SAP ERP avec des mises à niveau vers S/4HANA. »

Chez JAL, l’amélioration de l’agilité opérationnelle est une vraie priorité depuis longtemps. En remplaçant les processus manuels et papier par des workflows automatisés dans SAP S/4HANA, l’entreprise a souhaité obtenir des informations plus approfondies sur ses performances financières pour évoluer plus efficacement dans un environnement commercial difficile.

Alors que JAL s’apprêtait à accélérer son projet de transformation, la pandémie a paralysé le secteur du transport aérien. L’entreprise a cependant choisi de poursuivre ses projets, à une seule condition que M. Asako explique : « Nous avons décidé de poursuivre notre initiative de transformation numérique avec ce projet, sachant qu’IBM pouvait nous fournir certaines personnes très expérimentées dans la migration de SAP S/4HANA. »