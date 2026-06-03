Une gouvernance cloud plus intelligente au service de la transformation des médias

Jaime Câmara, filiale de Globo, réduit ses coûts et gagne en visibilité pour stimuler sa croissance numérique
Grupo Jaime Câmara, une importante filiale de Globo et l’un des plus grands réseaux médiatiques régionaux d’Amérique latine, gère plusieurs chaînes de télévision, stations de radio, journaux et plateformes numériques. Dans le cadre de sa transformation numérique, le groupe a commencé à migrer ses systèmes centraux vers le cloud, une initiative qui a marqué le début d’un processus de modernisation plus large. Mais cette transition s’est accompagnée d’une augmentation des coûts et de la complexité. En l’absence de visibilité et de responsabilité claires, les dépenses liées au cloud sont devenues imprévisibles, mettant en péril à la fois les budgets et les performances. Le défi : créer une stratégie cloud durable et évolutive qui aligne les objectifs informatiques et opérationnels tout en évoluant vers une gouvernance plus poussée, une responsabilité financière et une observabilité des applications, jetant ainsi les bases de l’innovation future, y compris les expériences alimentées par l’IA.
Pour faire face à la complexité et à la hausse des coûts, Grupo Jaime Câmara a fait appel à IBM et à son écosystème afin de mettre en place un modèle de gouvernance cloud plus intelligent. Ce projet a débuté avec IBM Turbonomic, désormais partie intégrante de la plateforme Concert, qui a automatisé la gestion des ressources et optimisé en continu les workloads afin de garantir le bon fonctionnement des applications tout en maîtrisant les coûts. À mesure que les besoins en matière de gouvernance évoluaient, IBM Cloudability a introduit des pratiques FinOps telles que le balisage et le reporting normalisés, améliorant ainsi la transparence financière et la responsabilité au sein des différentes unités commerciales. Parallèlement, IBM Instana, désormais partie intégrante de la plateforme Concert, a fourni une observabilité des applications en temps réel, permettant aux équipes des opérations informatiques et d’ingénierie des systèmes de surveiller les services critiques et d’agir de manière proactive face aux problèmes de performance. Soutenue par les IBM Business Partners TD SYNNEX et 4US Tecnologia, cette approche intégrée a jeté les bases d’opérations évolutives et efficaces, permettant à l’entreprise de progresser vers des modèles de gouvernance financière plus matures et de se préparer à l’innovation future, y compris aux initiatives pilotées par l’IA.
Les résultats parlent d’eux-mêmes. Grupo Jaime Câmara a renforcé la transparence de ses coûts, son efficacité opérationnelle et sa responsabilité financière dans l’ensemble de ses environnements cloud. Grâce à IBM Turbonomic, le rendement et le coût de ses workloads sont optimisés en continu, soit une réduction estimée de 25 à 35 % des dépenses d’infrastructure à la suite d’un redimensionnement et d’une optimisation des capacités. IBM Cloudability a introduit des pratiques FinOps et des stratégies d’étiquetage qui ont amélioré la visibilité par unité commerciale, réduisant les ressources cloud non identifiées d’environ 20 à 30 % et permettant une répartition plus précise des coûts. Parallèlement, IBM Instana a renforcé les performances et la fiabilité des applications grâce à une observabilité en temps réel, améliorant ainsi la capacité des équipes d’exploitation informatique et d’ingénierie des systèmes à détecter et à résoudre les incidents plus efficacement. Ensemble, ces capacités ont également réduit les demandes de capacité supplémentaire d’environ 20 à 30 %, permettant une meilleure utilisation des ressources existantes et la mise en place d’un modèle de gouvernance évolutif au rythme de l’activité, tout en préparant l’entreprise aux innovations nouvelle génération, notamment l’IA.
Grupo Jaime Câmara est l’un des plus grands réseaux médiatiques régionaux du Brésil et l’une des principales filiales de Globo. Basé dans la région du Centre-Ouest, le groupe gère onze chaînes de télévision, neuf stations de radio ainsi que plusieurs journaux et plateformes numériques. Fondé il y a plus de soixante ans, il touche chaque jour des millions de téléspectateurs et de lecteurs, leur proposant des informations fiables et des divertissements sur l’ensemble de ses canaux. Réputé pour son engagement en faveur de l’innovation, le groupe poursuit la modernisation de ses activités afin de rester à la pointe dans un paysage médiatique en constante évolution.
4US Tecnologia est une entreprise brésilienne de technologies de l’information fondée en 2020, spécialisée dans la gouvernance cloud, les FinOps, la cybersécurité et l’optimisation des infrastructures. Adoptant une approche axée sur l’IA, l’entreprise utilise des agents d’IA pour améliorer les opérations, la gestion financière et la sécurité de ses clients. En tant que partenaire d’IBM, de Microsoft et de Google, 4US accélère la transformation numérique dans des secteurs tels que les services publics, la vente au détail et l’agroalimentaire.
TD SYNNEX est un distributeur informatique mondial de premier plan, né en 2021 de la fusion entre Tech Data et SYNNEX Corporation. Présent dans plus de 100 pays et comptant plus de 23 000 employés, il fournit des solutions technologiques de bout en bout dans les domaines du cloud, de l’IA, de la sécurité et de la gestion des données. En tant que plus grand distributeur mondial à valeur ajoutée d’IBM et de Red Hat, TD SYNNEX permet à ses partenaires et clients de déployer des solutions IBM sur mesure grâce à son accord de solutions intégrées (ESA). Il est également Global Training Provider exclusif d’IBM, proposant des certifications de classe mondiale et des formations techniques pour renforcer les capacités de l’écosystème.
Découvrez comment IBM Cloudability assure la transparence financière grâce aux pratiques FinOps et comment IBM Instana offre une observabilité pilotée par l’IA pour des décisions plus rapides et plus intelligentes. Associées à IBM Turbonomic, ces solutions permettent d’optimiser les coûts, de garantir les performances et d’assurer une gouvernance évolutive dans les environnements hybrides et multicloud.
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IBM, le logo IBM, IBM Cloudability, Instana et Turbonomic sont des marques de commerce d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.