Une gouvernance cloud plus intelligente au service de la transformation des médias

Pour faire face à la complexité et à la hausse des coûts, Grupo Jaime Câmara a fait appel à IBM et à son écosystème afin de mettre en place un modèle de gouvernance cloud plus intelligent. Ce projet a débuté avec IBM Turbonomic, désormais partie intégrante de la plateforme Concert, qui a automatisé la gestion des ressources et optimisé en continu les workloads afin de garantir le bon fonctionnement des applications tout en maîtrisant les coûts. À mesure que les besoins en matière de gouvernance évoluaient, IBM Cloudability a introduit des pratiques FinOps telles que le balisage et le reporting normalisés, améliorant ainsi la transparence financière et la responsabilité au sein des différentes unités commerciales. Parallèlement, IBM Instana, désormais partie intégrante de la plateforme Concert, a fourni une observabilité des applications en temps réel, permettant aux équipes des opérations informatiques et d’ingénierie des systèmes de surveiller les services critiques et d’agir de manière proactive face aux problèmes de performance. Soutenue par les IBM Business Partners TD SYNNEX et 4US Tecnologia, cette approche intégrée a jeté les bases d’opérations évolutives et efficaces, permettant à l’entreprise de progresser vers des modèles de gouvernance financière plus matures et de se préparer à l’innovation future, y compris aux initiatives pilotées par l’IA.