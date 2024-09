iTromsø de Polaris Media

« iTromsø, l’un des principaux journaux du nord de la Norvège appartenant à Polaris Media Nord-Norge, est ravi de travailler avec IBM pour réinventer les pratiques du journalisme traditionnel et donner davantage de moyens à nos journalistes en tirant parti de la technologie IBM et des grands modèles de langage (LLM). Notre objectif était d’identifier les domaines clés dans lesquels l’IA pourrait compléter notre travail journalistique.

L’un des nombreux défis auxquels les journalistes sont confrontés aujourd’hui est de déchiffrer ce qui pourrait être intéressant et pertinent pour notre lectorat. Nous passons d’innombrables heures à trier et à lire des documents publics. Grâce à la technologie IA d’IBM et à l’IA générative, nous pouvons à présent obtenir rapidement une liste de documents classés par ordre de priorité, où chaque élément est trié par un modèle en fonction des commentaires des utilisateurs, enrichi d’informations clés et résumé en quelques phrases courtes.

Nous travaillons avec IBM depuis mars 2023 sur la manière d’utiliser l’IA pour trouver des sujets d’actualité potentiels dans les données publiques liées au marché de l’immobilier et de la construction, afin de donner à nos journalistes davantage de moyens, de rendre leur travail plus efficace et de leur permettre d’améliorer leur pratique du métier.

Les résultats sont impressionnants. Nous pouvons désormais découvrir davantage d’articles, mettre mieux en lumière les problèmes liés à la construction et au développement du marché immobilier, et aider les nouveaux journalistes à trouver rapidement des articles intéressants. Cette efficacité nouvelle permet aux journalistes expérimentés de se concentrer sur la rédaction d’articles, la prise de contact avec les sources et l’amélioration de la qualité globale de leurs reportages. Grâce à l’assistance de l’IA, même des cas apparemment mineurs comme les changements d’adresse peuvent se transformer en histoires captivantes. »

Trond Haakensen

Rédacteur en chef

iTromsø de Polaris Media