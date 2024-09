Pour enrichir la base de connaissance, l’équipe a débuté en exploitant un corpus d’emails déjà reçus. Le thème de l’action sociale (accompagnement des clients en situation difficile comme la maladie grave, le handicap, le surendettement), a été choisi en priorité parce qu’il représente un grand nombre de requêtes et compte beaucoup de documentation en ligne. IBM Cloud Expert Labs a formé les équipes de l’IRCEM à l’utilisation de Watson Assistant. « L’interface mise à disposition dans IBM Cloud permet de prendre en main et de configurer facilement Watson Assistant, de le tester et de vérifier son bon fonctionnement. On peut cerner rapidement la façon dont il interprète les messages des utilisateurs, le corriger si nécessaire et améliorer la compréhension grâce au machine learning. Tout cela rend l'utilisation de l’IA très accessible, ce qui est un réel point fort, car cela nous permet de concentrer sur notre application plutôt que sur la configuration des services », confirme Alexis Flouw, Ingénieur Logiciel et Développement.

En phase de recette, des experts métiers et de la relation client sont intervenus pour tester le chatbot. Puis, une fois la compréhension de l’IA jugée suffisante, l’arbre de décision a été déplacé en production pour l’ouverture au public. « Les outils de restitution sur le Cloud d’IBM nous ont tout de suite permis de suivre l’adoption du chatbot et d’identifier d’éventuels soucis de compréhension. Nous avons formé des personnes pour la correction de l’apprentissage, cela s’est fait au fil du temps », précise Ludovic Decarpigny. Une fois le premier thème parfaitement maîtrisé, l’IRCEM a élargi les connaissances du chatbot à d’autres domaines comme la retraite et la prévoyance. Durant cette période de déclinaison, et grâce au transfert de connaissance réussi, l’IRCEM a travaillé en autonomie, ne sollicitant IBM que très ponctuellement.