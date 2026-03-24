Renforcer la résilience multi-edge grâce au DNS

IO River utilise IBM NS1 Connect pour piloter le trafic de manière précise et résiliente.
IO River permet aux entreprises d’exploiter pleinement le potentiel des architectures multi-edge en acheminant intelligemment le trafic et en déployant le calcul avec plusieurs fournisseurs edge. Les stratégies multi-edge devenant de plus en plus complexes, les politiques de pilotage du trafic doivent optimiser la performance, les coûts et la disponibilité à l’échelle.
Ces politiques très granulaires doivent finalement être exécutées au niveau de la couche DNS, où la moindre limitation peut affecter la disponibilité et l’expérience utilisateur. Auparavant tributaire d’un seul fournisseur DNS, IO River devait faire face à des contraintes de redondance et de flexibilité. Parce que le DNS est une dépendance critique, toute faiblesse pouvait directement impacter le routage du trafic, la fiabilité de la plateforme et la confiance des clients.
IO River a choisi IBM® NS1 Connect pour sa flexibilité, sa facilité de configuration et son intégration API propre. Les autres fournisseurs nécessitaient des implémentations plus complexes et ne disposaient pas des fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge une logique de routage à haute granularité.
IO River a intégré IBM NS1 Connect Traffic Steering directement dans sa plateforme, transformant le DNS, jusque-là une couche de configuration statique, en moteur de décision dynamique. En utilisant les chaînes de filtrage NS1, IO River traduit les politiques complexes définies par le client en logique DNS précise, comprenant un routage par ASN. Cette intégration a amélioré la redondance, réduit la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur DNS et permet à la plateforme de s’évoluer à mesure que de nouveaux fournisseurs edge et de nouvelles stratégies de routage sont ajoutés.
Depuis la mise en place d’IBM NS1 CONNECT, IO River enregistre un temps de fonctionnement de 100 %. L’impact architectural a été immédiat, renforçant la disponibilité à travers la couche edge et améliorant la résilience globale de la plateforme.
Grâce à la prise en charge DNS multi-fournisseurs, IO River a réduit les risques de dépendance et renforcé la confiance des équipes internes et des clients. Le DNS n’est plus un facteur limitant, mais un catalyseur des capacités avancées de routage du trafic, dont le pilotage ASN. La plateforme dispose désormais d’une base évolutive pour soutenir l’optimisation de la performance et répondre aux exigences croissantes des architectures multi-edge.
Spécialiste des solutions multi-edge, IO River permet aux entreprises de construire, de déployer et de gérer le pilotage du trafic et l’informatique edge à travers plusieurs fournisseurs edge, afin d’optimiser la performance, le coût et la disponibilité.
IBM NS1 Connect propose un DNS et un pilotage du trafic intelligents, axés sur les API, qui traduisent les politiques de routage complexes en décisions précises et performantes. Grâce à des capacités avancées telles que les chaînes de filtrage et le routage par ASN, les entreprises peuvent améliorer la résilience, la disponibilité et le contrôle dans les environnements multicloud et multi-edge.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2026.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.