Renforcer la résilience multi-edge grâce au DNS

IO River permet aux entreprises d’exploiter pleinement le potentiel des architectures multi-edge en acheminant intelligemment le trafic et en déployant le calcul avec plusieurs fournisseurs edge. Les stratégies multi-edge devenant de plus en plus complexes, les politiques de pilotage du trafic doivent optimiser la performance, les coûts et la disponibilité à l’échelle.

Ces politiques très granulaires doivent finalement être exécutées au niveau de la couche DNS, où la moindre limitation peut affecter la disponibilité et l’expérience utilisateur. Auparavant tributaire d’un seul fournisseur DNS, IO River devait faire face à des contraintes de redondance et de flexibilité. Parce que le DNS est une dépendance critique, toute faiblesse pouvait directement impacter le routage du trafic, la fiabilité de la plateforme et la confiance des clients.