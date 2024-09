Pour différencier ses services SOC de ceux de la concurrence, Insta a choisi IBM Cloud Pak for Security. Grâce à cette solution, l’entreprise centralise la gestion des registres et la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

« Nous avons choisi IBM après une étude approfondie du marché », se souvient Jouni Jääskeläinen. « Les solutions IBM Security sont les mieux notées par les analystes, dont Gartner, et bénéficient de nombreuses références dans le monde entier. Plus important encore, les solutions IBM Security sont développées continuellement pour garder une longueur d’avance sur les changements dans l’environnement des cybermenaces. »

IBM Cloud Pak for Security offre à l’équipe SOC d’Insta une visibilité immédiate et en temps réel sur la posture de sécurité de chaque client. La solution détecte automatiquement les violations potentielles, en recueillant des renseignements sur les menaces pour déterminer le degré d’urgence. Le cas échéant, le système émet une alerte assortie d’un niveau de priorité, ce qui aide les spécialistes du SOC à filtrer le bruit pour se concentrer sur les menaces les plus dangereuses.

« Avec IBM Cloud Pak for Security, nous pouvons éliminer un large éventail de cyberattaques », déclare Jouni Jääskeläinen. « Par exemple, la solution IBM nous a alertés de la présence d’un ransomware dans l’environnement d’un client. Cela nous a permis de l’isoler rapidement avant qu’il se propage et chiffre ses fichiers, et donc de bloquer l’attaque. Avec l’aide d’IBM, nous avons découvert de nombreux malwares. »

Insta intègre IBM Cloud Pak for Security à un large éventail d’environnements clients, en hébergeant une plateforme multi-locataire et dédiée sur site. Lorsqu’elle commercialise des produits, l’entreprise fait appel au soutien d’IBM pour attirer de nouveaux clients.

« L’un des meilleurs atouts d’IBM Cloud Pak for Security est l’interopérabilité fluide avec différents types de technologies », ajoute Jouni Jäskeläinen. « À notre connaissance, il existe jusqu’à 400 intégrations différentes prises en charge. Cela facilite l’intégration de nouveaux clients. Et lorsque nous rencontrons des prospects, nous mentionnons toujours que nous utilisons la technologie IBM, et l’équipe IBM nous aide souvent à conclure l’accord. »