Grâce à son système AIMS, qui s’appuie sur Infosys Topaz™ Responsible AI et watsonx.governance, Infosys a redéfini la manière dont l’IA est gouvernée à l’échelle, en combinant automatisation, agilité et rigueur réglementaire dans un cadre unique à l’échelle de l’entreprise. Il en résulte un modèle de gouvernance hautement performant qui permet d’innover en toute confiance tout en répondant aux exigences d’un paysage de l’IA en rapide évolution.

Les principaux résultats commerciaux sont les suivants :

Gouvernance transparente à l’échelle, avec un nombre toujours croissant de cas d’utilisation de l’IA traités à travers différentes fonctions et régions du monde

Augmentation de 150 % de l’efficacité opérationnelle, accélérant la vitesse des projets d’IA sans compromettre la supervision

Traitement direct pour les outils d’IA à faible risque et approuvés, réduisant les interventions manuelles et accélérant la création de valeur

Opérations permanentes, sans temps d’arrêt, contribuant à garantir une conformité ininterrompue dans toute l’entreprise

Alignement réglementaire de bout en bout, répondant aux exigences des normes ISO 42001, du règlement européen sur l’IA et du National Institute of Standards and Technology (NIST) avec une rigueur intégrée

Visibilité et contrôle en temps réel, avec des tableaux de bord et des alertes qui surveillent de manière proactive le comportement des modèles d’IA et les risques associés

En institutionnalisant son AIMS, Infosys a établi une nouvelle norme d’entreprise pour la gouvernance de l’IA – évolutive, transparente et conçue pour l’avenir de l’IA responsable – afin de maximiser le retour sur investissement de ses initiatives en matière d’IA. Fortes de cette base solide, les sociétés Infosys et IBM commercialisent désormais ce modèle de gouvernance éprouvé, permettant ainsi à leurs clients de mettre en œuvre l’IA responsable à l’échelle grâce à l’expertise d’Infosys Topaz™ en matière de prestation de services, avec le soutien de watsonx.governance.