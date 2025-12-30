L’IA à l’échelle : Infosys construit l’avenir avec IBM

Libérer l’innovation en matière d’IA à l’échelle de l’entreprise grâce à Infosys Topaz™ et watsonx.governance : un moyen de garantir la confiance, la conformité et la rapidité à l’échelle

Jeter les bases d’une gouvernance de l’IA évolutive et de confiance

Infosys s’engage à façonner un écosystème d’IA qui évolue de manière responsable et apporte une valeur mesurable. L’IA prenant une place centrale dans les opérations des entreprises et les offres client, Infosys a vu là une opportunité stratégique de renforcer la gouvernance et de dynamiser son programme d’innovation.

Pour soutenir cette vision, la société cherchait à unifier la collaboration interfonctionnelle, à rationaliser la supervision d’un portefeuille de cas d’utilisation diversifié et en expansion, et à intégrer une gestion des risques plus intelligente. À mesure que l’adoption s’accélérait, il devenait nécessaire de disposer de processus évolutifs capables d’offrir une visibilité en temps réel sur la conformité, de prendre en charge des évaluations cohérentes et de simplifier la gestion du cycle de vie de l’IA à l’échelle de l’entreprise.
150 % Amélioration de l’efficacité opérationnelle 0 Temps d’arrêt dans les opérations de gouvernance Plus de 2 700 Cas d’utilisation de l’IA gouvernés à l’échelle
Notre investissement dans un cadre de gouvernance centralisé de l’IA ne se limite pas à la gestion des risques, il s’agit de façonner l’avenir de l’IA responsable à l’échelle des entreprises. Avec Infosys Topaz™ Responsible AI Suite et watsonx.governance, la gouvernance de l’IA devient un catalyseur stratégique qui nous aide à extraire et à maximiser le retour sur investissement de nos initiatives en matière d’IA.
Balakrishna D.R. Vice-président exécutif, responsable des services mondiaux, IA et secteurs verticaux Infosys
Mettre en place un cadre pérenne pour l’IA responsable

Pour concrétiser sa vision de l’IA responsable à l’échelle, Infosys a mis en place un système de gestion de l’IA (AIMS), optimisé par Infosys Topaz™ et développé à l’aide des outils IBM watsonx.governance. Infosys a été l’une des premières sociétés de services informatiques à être reconnue mondialement pour sa conformité à la norme ISO 42001. L’AIMS évalue, approuve et gère les modèles d’IA conformément à la norme ISO 42001 pour le développement et l’utilisation éthique des systèmes d’IA, en réunissant des workflows automatisés, des évaluations dynamiques des risques et une surveillance centralisée couvrant des cas d’utilisation de l’IA en interne, auprès des clients et auprès de tiers. Il s’intègre de manière transparente aux systèmes internes d’Infosys, permettant la séparation des cas d’utilisation par groupe de parties prenantes et l’intégration de la gouvernance dès le début du cycle de développement grâce aux approbations du AI Review Board (comité d’examen de l’IA). La catégorisation des risques est automatisée conformément à la norme ISO 42001 et au règlement européen sur l’IA, avec des questionnaires de conformité préremplis qui rationalisent les évaluations.
Notre partenariat avec Infosys est un excellent exemple de la manière dont les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de l’IA responsable. En combinant l’expertise approfondie d’Infosys dans le secteur avec les technologies de pointe d’IBM en matière d’IA et de gouvernance, nous avons mis en place un modèle qui non seulement favorise la conformité, mais jette également les bases d’une innovation évolutive et de confiance, permettant à Infosys d’offrir encore plus de valeur à ses clients.
Gaurav Sharma Vice-président, IBM Service Partners IBM
Une gouvernance de l’IA évolutive, conforme et efficace

Grâce à son système AIMS, qui s’appuie sur Infosys Topaz™ Responsible AI et watsonx.governance, Infosys a redéfini la manière dont l’IA est gouvernée à l’échelle, en combinant automatisation, agilité et rigueur réglementaire dans un cadre unique à l’échelle de l’entreprise. Il en résulte un modèle de gouvernance hautement performant qui permet d’innover en toute confiance tout en répondant aux exigences d’un paysage de l’IA en rapide évolution.

Les principaux résultats commerciaux sont les suivants :

  • Gouvernance transparente à l’échelle, avec un nombre toujours croissant de cas d’utilisation de l’IA traités à travers différentes fonctions et régions du monde
  • Augmentation de 150 % de l’efficacité opérationnelle, accélérant la vitesse des projets d’IA sans compromettre la supervision
  • Traitement direct pour les outils d’IA à faible risque et approuvés, réduisant les interventions manuelles et accélérant la création de valeur
  • Opérations permanentes, sans temps d’arrêt, contribuant à garantir une conformité ininterrompue dans toute l’entreprise
  • Alignement réglementaire de bout en bout, répondant aux exigences des normes ISO 42001, du règlement européen sur l’IA et du National Institute of Standards and Technology (NIST) avec une rigueur intégrée
  • Visibilité et contrôle en temps réel, avec des tableaux de bord et des alertes qui surveillent de manière proactive le comportement des modèles d’IA et les risques associés

En institutionnalisant son AIMS, Infosys a établi une nouvelle norme d’entreprise pour la gouvernance de l’IA – évolutive, transparente et conçue pour l’avenir de l’IA responsable – afin de maximiser le retour sur investissement de ses initiatives en matière d’IA. Fortes de cette base solide, les sociétés Infosys et IBM commercialisent désormais ce modèle de gouvernance éprouvé, permettant ainsi à leurs clients de mettre en œuvre l’IA responsable à l’échelle grâce à l’expertise d’Infosys Topaz™ en matière de prestation de services, avec le soutien de watsonx.governance.
L’IA responsable n’est pas seulement une priorité, c’est un facteur de différenciation stratégique. Infosys Topaz™ et watsonx.governance nous aident à faire de la gouvernance un moteur de confiance, de résilience et de rapidité alors que nous déployons à l’échelle des milliers de cas d’utilisation de l’IA.
Balakrishna D.R. Vice-président exécutif, responsable des services mondiaux, IA et secteurs verticaux Infosys
Notre partenariat de commercialisation avec Infosys est une alliance stratégique conçue pour accélérer l’adoption de l’IA responsable à l’échelle. En unissant notre expertise approfondie du secteur et nos capacités différenciées, nous permettons à nos clients de se transformer en toute confiance grâce à une IA adaptée aux entreprises, favorisant l’innovation, la résilience et des résultats mesurables.
Soumitra Limaye Directeur, responsable mondial de l’ingénierie des écosystèmes, ingénierie client IBM
À propos d'Infosys

Infosys est un leader mondial des services numériques et du conseil nouvelle génération, permettant à ses clients dans 59 pays de mener à bien leur transformation numérique. Avec plus de quatre décennies d’expérience dans la gestion des systèmes et des rouages des entreprises internationales, la société guide d’une main experte les clients dans leur transformation numérique alimentée par le cloud et l’IA. Avec Infosys Topaz™, une offre axée sur l’IA visant à accélérer la création de valeur pour les entreprises mondiales grâce à l’IA générative, elle contribue à amplifier le potentiel des ressources humaines, des entreprises et des communautés en s’appuyant sur des innovations sans précédent, des gains d’efficacité généralisés et des écosystèmes connectés. La solution met à profit plus de 12 000 actifs d’IA, plus de 150 modèles d’IA pré-entraînés, plus de 10 plateformes d’IA pilotées par des spécialistes de l’IA et des stratèges en données, ainsi qu’une approche « responsable dès la conception » qui ne fait aucun compromis en matière d’éthique, de fiabilité, de confidentialité, de sécurité et de conformité réglementaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infosystopaz.com.

 Composants de la solution IBM watsonx.governance Infosys Responsible AI Toolkit, inclus dans Infosys Topaz™ Infosys Topaz™ Infosys Topaz™ Responsible AI Suite
Rationalisez la gouvernance de l’IA

Découvrez comment Infosys Topaz™ et IBM watsonx.governance peuvent aider votre entreprise à mettre en place rapidement des processus d’IA responsables, transparents et explicables, et comment vous lancer grâce à une démonstration en direct.

