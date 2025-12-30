Libérer l’innovation en matière d’IA à l’échelle de l’entreprise grâce à Infosys Topaz™ et watsonx.governance : un moyen de garantir la confiance, la conformité et la rapidité à l’échelle
Infosys s’engage à façonner un écosystème d’IA qui évolue de manière responsable et apporte une valeur mesurable. L’IA prenant une place centrale dans les opérations des entreprises et les offres client, Infosys a vu là une opportunité stratégique de renforcer la gouvernance et de dynamiser son programme d’innovation.
Pour soutenir cette vision, la société cherchait à unifier la collaboration interfonctionnelle, à rationaliser la supervision d’un portefeuille de cas d’utilisation diversifié et en expansion, et à intégrer une gestion des risques plus intelligente. À mesure que l’adoption s’accélérait, il devenait nécessaire de disposer de processus évolutifs capables d’offrir une visibilité en temps réel sur la conformité, de prendre en charge des évaluations cohérentes et de simplifier la gestion du cycle de vie de l’IA à l’échelle de l’entreprise.
Pour concrétiser sa vision de l’IA responsable à l’échelle, Infosys a mis en place un système de gestion de l’IA (AIMS), optimisé par Infosys Topaz™ et développé à l’aide des outils IBM watsonx.governance. Infosys a été l’une des premières sociétés de services informatiques à être reconnue mondialement pour sa conformité à la norme ISO 42001. L’AIMS évalue, approuve et gère les modèles d’IA conformément à la norme ISO 42001 pour le développement et l’utilisation éthique des systèmes d’IA, en réunissant des workflows automatisés, des évaluations dynamiques des risques et une surveillance centralisée couvrant des cas d’utilisation de l’IA en interne, auprès des clients et auprès de tiers. Il s’intègre de manière transparente aux systèmes internes d’Infosys, permettant la séparation des cas d’utilisation par groupe de parties prenantes et l’intégration de la gouvernance dès le début du cycle de développement grâce aux approbations du AI Review Board (comité d’examen de l’IA). La catégorisation des risques est automatisée conformément à la norme ISO 42001 et au règlement européen sur l’IA, avec des questionnaires de conformité préremplis qui rationalisent les évaluations.
Grâce à son système AIMS, qui s’appuie sur Infosys Topaz™ Responsible AI et watsonx.governance, Infosys a redéfini la manière dont l’IA est gouvernée à l’échelle, en combinant automatisation, agilité et rigueur réglementaire dans un cadre unique à l’échelle de l’entreprise. Il en résulte un modèle de gouvernance hautement performant qui permet d’innover en toute confiance tout en répondant aux exigences d’un paysage de l’IA en rapide évolution.
Les principaux résultats commerciaux sont les suivants :
En institutionnalisant son AIMS, Infosys a établi une nouvelle norme d’entreprise pour la gouvernance de l’IA – évolutive, transparente et conçue pour l’avenir de l’IA responsable – afin de maximiser le retour sur investissement de ses initiatives en matière d’IA. Fortes de cette base solide, les sociétés Infosys et IBM commercialisent désormais ce modèle de gouvernance éprouvé, permettant ainsi à leurs clients de mettre en œuvre l’IA responsable à l’échelle grâce à l’expertise d’Infosys Topaz™ en matière de prestation de services, avec le soutien de watsonx.governance.
Infosys est un leader mondial des services numériques et du conseil nouvelle génération, permettant à ses clients dans 59 pays de mener à bien leur transformation numérique. Avec plus de quatre décennies d’expérience dans la gestion des systèmes et des rouages des entreprises internationales, la société guide d’une main experte les clients dans leur transformation numérique alimentée par le cloud et l’IA. Avec Infosys Topaz™, une offre axée sur l’IA visant à accélérer la création de valeur pour les entreprises mondiales grâce à l’IA générative, elle contribue à amplifier le potentiel des ressources humaines, des entreprises et des communautés en s’appuyant sur des innovations sans précédent, des gains d’efficacité généralisés et des écosystèmes connectés. La solution met à profit plus de 12 000 actifs d’IA, plus de 150 modèles d’IA pré-entraînés, plus de 10 plateformes d’IA pilotées par des spécialistes de l’IA et des stratèges en données, ainsi qu’une approche « responsable dès la conception » qui ne fait aucun compromis en matière d’éthique, de fiabilité, de confidentialité, de sécurité et de conformité réglementaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infosystopaz.com.
Découvrez comment Infosys Topaz™ et IBM watsonx.governance peuvent aider votre entreprise à mettre en place rapidement des processus d’IA responsables, transparents et explicables, et comment vous lancer grâce à une démonstration en direct.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et watsonx.governance sont des marques d’IBM Corp. déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.