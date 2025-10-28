À la suite d’une collaboration entre les équipes du DSI et du RSSI et dans le cadre de l’initiative client zéro d’IBM, l’entreprise a mis en œuvre IBM Concert, une solution logicielle nouvelle génération conçue avec la gamme de produits d’IA IBM watsonx. Grâce à cette initiative, elle est la première à adopter ses propres technologies, utilisant l’IA, l’automatisation et le cloud hybride pour améliorer ses opérations internes et valider son efficacité à grande échelle. Le déploiement de Concert a permis à IBM de rationaliser la gestion de la cybersécurité et des opérations informatiques dans ses environnements hybrides en constante évolution.

Concert a permis aux équipes du DSI et du RSSI d’introduire un nouveau niveau d’informations fondées sur les données dans les opérations de sécurité. La mise en œuvre de Concert à l’échelle de l’entreprise a renforcé la capacité de la société à hiérarchiser les menaces en fonction de leur exploitabilité, permettant ainsi aux équipes de développer une gestion plus efficace des menaces et, au final, d’améliorer la protection des actifs numériques et des données.

M. Tworek déclare : « Chez IBM, nous évaluons en permanence les capacités avancées qui peuvent contribuer à améliorer la sécurité de notre entreprise et de nos produits. IBM Concert s’impose comme une solution capable de cela, en intégrant la télémétrie, le contexte et l’automatisation pilotée par l’IA d’une manière qui s’aligne parfaitement avec nos stratégies de sécurité dès la conception et de défense informée des menaces. »