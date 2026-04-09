Transformer l’analyse du personnel RH grâce à des agents de business intelligence générative

Comment IBM RH envisage de dimensionner l’analyse du personnel en adoptant watsonx BI
Au cœur d’IBM, le service des ressources humaines est confronté à un défi : développer une culture axée sur les données dans l’ensemble de l’entreprise.
L’organisation RH d’IBM avait déjà posé des bases solides pour l’analyse du personnel. Les données ont été consolidées dans un lakehouse et des tableaux de bord en libre-service ont été déployés pour les utilisateurs autorisés dans toute l’entreprise. L’adoption de cette solution a augmenté de manière constante, de plus de 20 % chaque année, à mesure que les employés IBM utilisaient les rapports de Business Intelligence (BI) pour accéder aux données sur le personnel. Mais la croissance a fait naître un nouveau défi.
À mesure que l’utilisation s’est étendue au-delà des analystes RH pour inclure les chefs d’entreprise, les managers et d’autres utilisateurs non techniques, il est devenu évident que les tableaux de bord ne suffisaient pas à eux seuls. Ces utilisateurs ne baignaient pas au quotidien dans les données RH. Ils ne savaient pas toujours quels filtres appliquer, comment les indicateurs étaient définis, ni quel tableau de bord ouvrir pour répondre à leurs interrogations. Et les questions relatives aux effectifs sont rarement unidimensionnelles ; elles sont contextuelles et nuancées et leur interprétation nécessite souvent plusieurs points de données.
Les équipes RH passent encore un temps précieux à interpréter des données pour d’autres, tandis que les dirigeants peinent à passer d’un tableau de bord complexe à un autre. Le besoin est clair : rendre les données sur le personnel accessibles, intuitives, interactives et intégrées dans les workflows quotidiens, sans trop dépendre des analystes. Sans ce changement, IBM risque un ralentissement des workflows, que ce soit en raison de problèmes d’efficacité opérationnelle ou de prise de décision moins éclairée.
Le projet pilote a débuté au troisième trimestre 2025 et a atteint un taux de précision de 89,26 % sur un échantillon de questions soumises par les utilisateurs, ce qui a donné à l’entreprise une grande confiance dans la qualité de l’analyse. Grâce à un raisonnement transparent et à une désambiguïsation claire, les utilisateurs ont pu comprendre comment chaque réponse était générée et affiner leurs questions, ce qui a renforcé la confiance dans les résultats du système.
Les utilisateurs professionnels initiaux indiquent que le temps de réponse aux données sur les talents au niveau synthèse est passé de plusieurs jours à quelques minutes, grâce à l’interface conversationnelle intuitive permettant d’accéder aux données, sans la complexité des outils de BI statiques traditionnels.
IBM a commencé à transformer son approche de la business intelligence et de l’analytique en adoptant watsonx BI dans un projet pilote. Le produit watsonx BI propose des agents de business intelligence générative (BI générative) capables de révéler la valeur des données. Grâce à son interface conversationnelle, les dirigeants et les chefs d’entreprise peuvent simplement poser des questions en langage naturel et recevoir des réponses explicables.
La base de watsonx BI réside dans son architecture : une couche sémantique gouvernée qui intègre la logique RH, définissant indicateurs, filtres, populations et contexte métier afin de fournir des analyses cohérentes et explicables, alignées sur la structure de gouvernance des données de l’entreprise. Un catalogue d’indicateurs centralisé et enrichi par l’IA agit comme source unique de vérité, éliminant les calculs ad hoc et permettant d’accéder en toute confiance aux données dans l’ensemble de l’entreprise.
Tout aussi important, watsonx BI a tiré parti des investissements antérieurs d’IBM : les données déjà présentes dans le lakehouse de l’entreprise et les cadres de reporting existants comme Cognos ont été facilement réutilisés, ce qui a permis de réduire les doublons et d’accélérer l’adoption. La continuité entre les outils a ainsi été assurée, transformant l’infrastructure de base en un catalyseur stratégique pour une analytique du personnel évolutive.
watsonx BI accélère la business intelligence grâce à une IA qui démontre son fonctionnement, vous permettant ainsi de comprendre le « pourquoi » derrière le « quoi ». La solution propose un cheminement clair et logique de la question à l’explication, en montrant comment elle interprète votre requête, y compris les sources de données consultées, les colonnes utilisées, les filtres appliqués et même la requête SQL complète exécutée.
Les premiers résultats obtenus au cours des six premiers mois d’utilisation sont prometteurs : les dirigeants n’ont plus à attendre des jours pour recevoir les rapports ; ils obtiennent des réponses rapidement. Les équipes RH consacrent moins de temps à traiter les demandes de données répétitives et plus de temps au conseil stratégique. Enfin, l’analytique du personnel gagne en productivité, car watsonx BI automatise l’enrichissement et les explications suivent une logique métier gouvernée.
Notre projet pilote d’analytique du personnel de watsonx BI a révolutionné la façon dont IBM découvre de nouvelles manières d’aborder les données relatives au personnel. Les premiers utilisateurs IBM peuvent désormais recevoir rapidement les données, grâce à la préparation des données. Par exemple, les dirigeants peuvent demander des comparaisons de la répartition des compétences critiques entre unités commerciales et régions géographiques et recevoir des réponses contextualisées. Cette approche transformationnelle n’est pas spécifique aux RH et pourra être appliquée à d’autres domaines à l’avenir. Voici pourquoi :
En devenant son propre client zéro, IBM valide le fait que la business intelligence générative gouvernée peut servir les workflows de l’entreprise, non seulement comme un outil, mais aussi comme une nouvelle façon de penser avec les données. Le parcours RH d’IBM avec un projet pilote watsonx BI n’est pas seulement une réussite ; c’est un modèle pour l’avenir de l’analytique d’entreprise.
Fondée en 1911, IBM est une entreprise technologique multinationale au riche héritage. Elle sert une clientèle diversifiée dans le monde entier, proposant une large gamme de produits et services dans les domaines du cloud computing, de l’IA, de l’analytique des données et du conseil. IBM est reconnu pour son engagement en faveur de l’innovation, avec un accent particulier sur la recherche et le développement. Son personnel compte des professionnels talentueux, contribuant à son chiffre d’affaires conséquent et à son influence dans le secteur technologique.
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Les exemples présentés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.