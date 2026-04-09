Transformer l’analyse du personnel RH grâce à des agents de business intelligence générative

Au cœur d’IBM, le service des ressources humaines est confronté à un défi : développer une culture axée sur les données dans l’ensemble de l’entreprise.

L’organisation RH d’IBM avait déjà posé des bases solides pour l’analyse du personnel. Les données ont été consolidées dans un lakehouse et des tableaux de bord en libre-service ont été déployés pour les utilisateurs autorisés dans toute l’entreprise. L’adoption de cette solution a augmenté de manière constante, de plus de 20 % chaque année, à mesure que les employés IBM utilisaient les rapports de Business Intelligence (BI) pour accéder aux données sur le personnel. Mais la croissance a fait naître un nouveau défi.

À mesure que l’utilisation s’est étendue au-delà des analystes RH pour inclure les chefs d’entreprise, les managers et d’autres utilisateurs non techniques, il est devenu évident que les tableaux de bord ne suffisaient pas à eux seuls. Ces utilisateurs ne baignaient pas au quotidien dans les données RH. Ils ne savaient pas toujours quels filtres appliquer, comment les indicateurs étaient définis, ni quel tableau de bord ouvrir pour répondre à leurs interrogations. Et les questions relatives aux effectifs sont rarement unidimensionnelles ; elles sont contextuelles et nuancées et leur interprétation nécessite souvent plusieurs points de données.

Les équipes RH passent encore un temps précieux à interpréter des données pour d’autres, tandis que les dirigeants peinent à passer d’un tableau de bord complexe à un autre. Le besoin est clair : rendre les données sur le personnel accessibles, intuitives, interactives et intégrées dans les workflows quotidiens, sans trop dépendre des analystes. Sans ce changement, IBM risque un ralentissement des workflows, que ce soit en raison de problèmes d’efficacité opérationnelle ou de prise de décision moins éclairée.